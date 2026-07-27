Σιάτλ: Δύο νεκροί και 5 τραυματίες από επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού

Επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται στο σημείο επικράτησε απόλυτο χάος.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στο Seattle Center, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σιάτλ.

Τα δύο άτομα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα δίχρονο αγόρι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, και μια 56χρονη γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση.

Ένα άλλο θύμα είχε ελαφρά τραύματα και επέλεξε να μην μεταβεί στο νοσοκομείο.

Υπό κράτηση οι δύο ύποπτοι

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν μετά την ένοπλη επίθεση στο Σιάτλ Σέντερ, σύμφωνα με τη δήμαρχο του Σιάτλ, Κέιτι Γουίλσον.