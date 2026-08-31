Σίδνεϊ: 34χρονη γλίτωσε από σαγόνια καρχαρία - «Είμαι η γυναίκα που του έριξε μπουνιά και σώθηκε»

Μια γυναίκα από το Σίδνεϊ, η οποία επέζησε από επίθεση καρχαρία, περιέγραψε τη στιγμή που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν μεγάλο λευκό καρχαρία 4 μέτρων πριν τον χτυπήσει επανειλημμένα.

Η 34χρονη Λία Στιούαρτ παρασύρθηκε κάτω από το νερό στην παραλία Κούγκι του Σίδνεϊ τον Ιούνιο, καθώς ο καρχαρίας την δάγκωσε στον μηρό και τα χέρια, αφήνοντάς την με τεράστια απώλεια αίματος και τραυματισμούς τόσο σοβαρούς που οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το αριστερό της χέρι.

Σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή, η μητέρα ενός παιδιού είπε ότι ήταν αποφασισμένη να ζήσει για χάρη της μικρής της κόρης.

«Στο μυαλό μου, σκεφτόμουν,... 'Δεν με παίρνεις μακριά από την κόρη μου', και στριφογύρισα και άρχισα να τη χτυπάω ξανά και ξανά - ήταν σαν να παλεύω με έναν δεινόσαυρο».

Λίγο νωρίτερα, η Στιούαρτ μόλις είχε τελειώσει το κανονικό της κολύμπι το Σάββατο το πρωί και επέστρεφε στην ακτή όταν ειδοποιήθηκε για τον κίνδυνο.

«Άκουσα ένα κορίτσι πίσω μου... μια διαπεραστική κραυγή. Γύρισα και είδα ένα τεράστιο, τεράστιο πτερύγιο πίσω της. Ήταν τεράστιο», είπε στην εκπομπή 60 Minutes του Nine Network.

«Κοίταξα το μέγεθός του και συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν δελφίνι». Η Stewart γύρισε και συνειδητοποίησε ότι ο καρχαρίας ήταν «ακριβώς εκεί... και απλώς πλησίαζε όλο και πιο κοντά».

Το πρόσωπο του καρχαρία ήταν «φρικτό» με «μαύρα μικρά σαν χάντρες μάτια» και «τα δόντια και το στόμα του ήταν τεράστια». «Κοιταζόμασταν πρόσωπο με πρόσωπο», είπε η Stewart.

«Απλώς ρίχνω το αριστερό μου χέρι και απλώς αρπάζει το αντιβράχιό μου και σκίζει, σκίζει το δέρμα μου, τους μυς μου, τα πάντα... υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ του αντιβραχίου μου και του χεριού μου».

Ο καρχαρίας άρχισε να τραβάει τη Stewart κάτω από το νερό, αρπάζοντας το πόδι της.

«Σκέφτηκα ότι η κόρη μου θα μεγαλώσει χωρίς μαμά»

«Είχα τη σκέψη, "αυτό είναι όλο, έτσι πεθαίνω" και μετά σκέφτηκα την κόρη μου και σκέφτηκα ότι δεν θα έχει μαμά, θα μεγαλώσει χωρίς μαμά», είπε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Ήξερα ότι δεν μπορούσα να την αφήσω... Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά κάπως αναγκάστηκα να επιστρέψω».

Η μάχη με τον καρχαρία ήταν «σαν να χτυπούσα έναν τοίχο από τούβλα», αλλά εκείνη συνέχισε.

«Πρέπει να είχα έναν πολύ καλό καρχαρία και έτσι με άφησε να φύγω. Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο, αλλά πάλεψα για να βγω από εκεί».

Η Stewart τραβήχτηκε στην ακτή από άλλους κολυμβητές και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα και υποβλήθηκε σε σχεδόν δώδεκα χειρουργικές επεμβάσεις.

Παρά την οδυνηρή της εμπειρία, η Stewart είπε ότι δεν θέλει να τη θυμούνται ως «ένα κορίτσι που δέχτηκε επίθεση στην παραλία». «Είμαι η γυναίκα που γρονθοκόπησε τον καρχαρία στο πρόσωπο», είπε.