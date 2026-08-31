Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μας έσωσε η Παναγία Τσαμπίκα που δεν σκοτωθήκαμε»

Στον τόπο καταγωγής της, τη Ρόδο βρίσκεται η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά της για να περάσει χρόνο με τους γονείς της, αλλά και να γνωρίσουν οι παππούδες της τα δισέγγονά της.

Σοκαρισμένη η παρουσιάστρια, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από τα ελαστικά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου που χρησιμοποίησαν στο νησί για να κινηθούν. Τα ελαστικά ήταν φθαρμένα στα πλαϊνά, είχαν σκάσει και ολόκληρα κομμάτια φαίνονταν να έχουν ξεκολλήσει με τα λινά να φαίνονται.

Ανάρτηση Σπυροπούλου | Instagram

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω ντροπή! Μας έσωσε η Κυρά της Ρόδου - Η Παναγία η Τσαμπίκα που δεν σκοτωθήκαμε στη γέφυρα.

Είμαστε ακόμα σε σοκ, ειδικά ο γιος μου. Ειλικρινά ευχαριστώ το θεό που δεν αναποδογύρισε το αμάξι και λυπάμαι που στο βωμό του χρήματος κάνουν τέτοια πράγματα οι συντοπίτες μου», ανέφερε στις φωτογραφίες - ντοκουμέντο που δημοσίευσε.

Ανάρτηση Σπυροπούλου | Instagram

Ανάρτηση Σπυροπούλου | Instagram

Παράλληλα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δημοσίευσε και το σημείο από όπου πέρασαν με την οικογένειά της γράφοντας: «Το σημείο στην εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου σε μια γέφυρα τόσο στενή που το αμάξι θα μπορούσε άνετα να είχε πέσει από κάτω.».

Ανάρτηση Σπυροπούλου | Instagram