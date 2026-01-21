Sigtuna: Απόδραση στην παλαιότερη πόλη της Σουηδίας

Σε απόσταση μόλις 40 λεπτών από τη Στοκχόλμη βρίσκεται ένα μέρος που μοιάζει βγαλμένο από σκηνικό ταινίας. Στη Sigtuna περιμένεις να δεις ολοζώντανους μπροστά σου τους Βίκινγκς.
Ένα από τα πιο αναπάντεχα ονειρεμένα μέρη, η παλαιότερη πόλη της Σουηδίας και η πρώτη της πρωτεύουσα, είναι πραγματικό κόσμημα που στέκει αγέρωχο μέσα στους αιώνες.
Η πόλη αποπνέει μια αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας και είναι ιδανική για μονοήμερη εκδρομή από τη Στοκχόλμη ή και για μεγαλύτερη διαμονή για όσους αναζητούν ένα ταξίδι στους αιώνες.
