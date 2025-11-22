Σικάγο: Ένας νεκρός και επτά έφηβοι τραυματίες σε δύο περιστατικά πυροβολισμών

Επτά άτομα, ηλικίας 13 έως 17 ετών, πυροβολήθηκαν στο Σικάγο, στην ετήσια τελετή φωταγώγησης του δέντρου, κοντά στο Θέαρο της πόλης.

Αναφορές κάνουν λόγο και για τραυματισμό αστυνομικών, ενώ πληροφορίες αναφέρουν και δεύτερη επίθεση σε άλλο σημείο της πόλης.

🚨 Chicago’s Christmas tree lighting turned into a bloodbath just after midnight when gunfire erupted near the Chicago Theatre, killing one teen and wounding seven others (all 13-17) as 100-300 juveniles surged through the Loop in pure chaos.



Minutes later, another shooting at… pic.twitter.com/J8FoUkQpgk — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) November 22, 2025

Σύμφωνα με τους New York Times, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά έφηβοι τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστά συμβάντα πυροβολισμών στο Σικάγο την Παρασκευή το βράδυ, μετά την ετήσια τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης.

Οι πυροβολισμοί προστέθηκαν σε μια πρόσφατη σειρά αντίσοιχων περιστατικών στην πόλη που αφορούσαν νέους ανθρώπους κοντά σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Παρασκευή γύρω στις 21:50, κοντά στο Θέατρο του Σικάγου, στη γωνία των οδών Randolph και State.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα επτά θύματα, όλα ανήλικα ηλικίας 13 έως 17 ετών, μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Έξι από αυτά ήταν σε καλή κατάσταση και ένα, ένα 13χρονο, σε μέτρια κατάσταση.

Αστυνομικοί περιπολούσαν στο κέντρο της πόλης κοντά σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στο πεζοδρόμιο, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό και βρήκαν επτά άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς. Βίντεο που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχνε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων να τρέχει μακριά από το Chicago Theatre, ενώ άλλοι έψαχναν καταφύγιο σε μια κοντινή είσοδο του μετρό.

Αστυνομικοί φαίνονταν επίσης να τρέχουν στην περιοχή. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, σε ξεχωριστό περιστατικό, δύο άνδρες πυροβολήθηκαν περίπου πέντε τετράγωνα μακριά από το Chicago Theatre και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ένας από τους άνδρες διαπιστώθηκε σε νοσοκομείο ότι ήταν νεκρός. Η ηλικία του δεν είναι γνωστή. Ο άλλος, ένας 18χρονος, βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση το Σάββατο το πρωί.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνούσε και τα δύο συμβάντα, αλλά δεν είχε συλλάβει κανέναν ύποπτο μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Την Παρασκευή το βράδυ, το κέντρο του Σικάγου ήταν γεμάτο κόσμο και φωτισμένο για την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Millennium Park, λίγα τετράγωνα μακριά από το Chicago Theatre.

Στην τελετή παρευρέθηκε ο δήμαρχος, Μπράντον Τζόνσον. Το Σικάγο έχει γίνει θέατρο επαναλαμβανόμενων περιστατικών βίας τους τελευταίους μήνες.

Ουροβολισμός ακούστηκε κατά τη διάρκεια μιας συμπλοκής μεταξύ εκατοντάδων εφήβων στο Oak Park τη νύχτα του Χάλογουιν στα τέλη Οκτωβρίου. Τον Αύγουστο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν στη συνοικία Austin του Σικάγου, κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε ένα πάρτι που είχε διαφημιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσέλκυσε εκατοντάδες νέους.