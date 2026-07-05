Σικελία: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Αίτνα - Αναστολή όλων των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια

Το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία εξερράγη, με τον καπνό να γεμίζει τον ουρανό πάνω από το ιταλικό νησί, όπως μεταδίδουν εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροδρόμιο της Κατάνια αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει τις πτήσεις λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού.

Η έκλυση τέφρας από την Αίτνα ξεκίνησε γύρω στις 7:45 π.μ. σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου και εντάθηκε λίγο πριν από τις 9 π.μ.

Η εφημερίδα La Sicilia αναφέρει: «Από τις 7:45 π.μ. άρχισε η έκλυση τέφρας από το άνοιγμα στο άνω ανατολικό τμήμα του κρατήρα Voragine, η οποία εντάθηκε γύρω στις 8:45 π.μ., σχηματίζοντας τελικά ένα σύννεφο τέφρας που έφτασε σε ύψος περίπου 1,5 χιλιομέτρου πάνω από την κορυφή του ηφαιστείου.

Για λόγους ασφαλείας, ανεστάλησαν οι αφίξεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Catania-Fontanarossa, ενώ τα μοντέλα του INGV δείχνουν ότι το σύννεφο τέφρας θα κινηθεί προς τον νότο και τα νοτιοανατολικά κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών».