Σημαντική ανακάλυψη της NASA στον Άρη: Μπορούν να πέσουν κεραυνοί στον πλανήτη

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι κατέγραψαν για πρώτη φορά ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα του Άρη, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανό να γίνεται να πέσουν κεραυνοί στον πλανήτη.

Το ρόβερ Perseverance της NASA, ρομποτικό όχημα που εξερευνά τον Άρη, προσγειώθηκε το 2021 στον πλανήτη προκειμένου να αναζητήσει σημάδια βιολογίας και πέρασε τα τελευταία τέσσερα χρόνια διερευνώντας την περιοχή του κρατήρα Jezero.

Οι «ηλεκτρικές εκκενώσεις», που συχνά αποκαλούνται «μίνι αστραπές», καταγράφηκαν από ηχητικές και ηλεκτρομαγνητικές ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το όργανο SuperCam του ρόβερ.

Οι επιστήμονες είναι αισιόδοξοι ότι νέα όργανα για τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών εκκενώσεων αλλά και πιο ευαίσθητες κάμερες που θα μπορούσαν να σταλούν στον Άρη, είναι πιθανό να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα.

Μια ομάδα ερευνητών από τη Γαλλία ανέλυσε 28 ώρες μικροφωνικών ηχογραφήσεων που πραγματοποίησε το ρόβερ της NASA σε διάστημα δύο αρειανών ετών (ή 1.374 γήινων ημερών) διαπιστώνοντας ότι οι ηλεκτρικές εκκενώσεις συνήθως συσχετίζονταν με «διαβόλους σκόνης» και μέτωπα καταιγίδας σκόνης.

Οι «διαβόλοι σκόνης» είναι μικροί ανεμοστρόβιλοι που σχηματίζονται από τον ζεστό αέρα που ανεβαίνει από το έδαφος και οι εσωτερικές τους κινήσεις μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας, Δρ. Μπατίστ Σιντ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters: «Αυτές οι εκκενώσεις αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ανακάλυψη, με άμεσες επιπτώσεις στην ατμοσφαιρική χημεία του Άρη, το κλίμα, την κατοικησιμότητα και το μέλλον της ρομποτικής και ανθρώπινης εξερεύνησης».

Αυτός και άλλοι επιστήμονες στο Ινστιτούτο Έρευνας Αστροφυσικής και Πλανητολογίας στη Γαλλία πιστεύουν ότι ο Άρης πλέον εντάσσεται στους πλανήτες που έχουν ατμοσφαιρική ηλεκτρική δραστηριότητα όπως η Γη, ο Κρόνος και ο Δίας.