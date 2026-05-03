Single μαμά ορκίζεται να μην ξαναμπεί στο OnlyFans: Τι λέει για τη «σκοτεινή» πλευρά της πλατφόρμας

Μια single μητέρα μοιράστηκε την εμπειρία που είχε στο OnlyFans, αφότου εγγράφηκε στην ιστοσελίδα για να βγάλει κάποια επιπλέον χρήματα.

Ενώ συχνά ακούμε σχετικά με δημιουργούς περιεχομένου για ενήλικες που βγάζουν χιλιάδες – αν όχι εκατομμύρια – ευρώ από τη δημοσίευση περιεχομένου, η 36χρονη Emerald Barwise από τη Βρετανία μίλησε για το τι συμβαίνει όταν τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς σύμφωνα με το σχέδιο.

Σύμφωνα με το ladbible.com, η Emerald, μία single μητέρα ενός 13χρονου κοριτσιού, εξήγησε ότι είχε κάνει εγγραφή στο OnlyFans για να συντηρήσει την κόρη της, αλλά έκτοτε έκανε πίσω αφού παραδέχτηκε ότι δεν ήταν αυτό που περίμενε και δεν «ταιριάζει» με το ποια είναι.

Εξηγώντας γιατί αποφάσισε να γίνει δημιουργός περιεχομένου, η Emerald είπε στην εφημερίδα The Sun: «Χωρίς άντρα να στηριχτώ, έπρεπε να συντηρήσω μόνη μου την κόρη μου. Το άγχος για το αν θα μπορούσα να πληρώσω τους λογαριασμούς και το ενοίκιο με κρατούσε ξύπνια τη νύχτα. Αν δεν έχετε βρεθεί στη θέση μας, μην κρίνετε».

Η ίδια συνέχισε: «Και με τόσους πολλούς να λένε ότι δεν χρειαζόταν να κάνεις τίποτα προκλητικό για να βγάλεις καλά λεφτά, το πίστεψα. Έτσι, έκανα εγγραφή και περίμενα τη μεγάλη πληρωμή. Αλλά δεν πήγε έτσι για μένα. Μερικοί νομίζουν ότι μπορούν να εγγραφούν, να βγάλουν μια φωτογραφία των ποδιών τους και να βγάζουν χιλιάδες το μήνα. Αλλά δεν είναι τόσο απλό».

Με χιλιάδες ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα, η Emerald ήλπιζε ότι το να βγάζει χρήματα από το OnlyFans θα ήταν εύκολο, αλλά εξήγησε ότι το περισσότερο που κέρδισε ποτέ σε ένα μήνα ήταν 300 βρετανικές λίρες.

«Από τότε που άνοιξα λογαριασμό, το περισσότερο που κέρδισα ποτέ σε ένα μήνα ήταν περίπου 300 λίρες — και αυτό ενώ ανέβαζα περιεχόμενο με πλήρη γυμνό και έστελνα μηνύματα σε ανθρώπους κάθε μέρα», εξήγησε.

Η Emerald εξήγησε επίσης ότι η καθημερινή ροή αιτημάτων για προκλητικό περιεχόμενο ήταν συντριπτική, παρά το γεγονός ότι είχε διευκρινίσει στο βιογραφικό του προφίλ της ότι δεν προσφέρει τέτοιο περιεχόμενο στην πλατφόρμα.

«Άρχισε να μου φαίνεται εξευτελιστικό», πρόσθεσε. «Με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι, ενώ το OnlyFans μπορεί να προωθείται ως ένας εύκολος τρόπος για να βγάλεις χρήματα, η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ διαφορετική».

Τελικά, η Emerald αποφάσισε να εγκαταλείψει την πλατφόρμα αφού αποκάλυψε ότι δεν «ταιριάζει» με την προσωπικότητά της και πρόσθεσε ότι ήθελε να παραμείνει πιστή στον εαυτό της.

«Απλά δεν ταίριαζε με το ποια είμαι. Είμαι περήφανη για τη δουλειά που κάνω ως μοντέλο και προτιμώ να παραμείνω πιστή σε αυτό παρά να συμβιβαστώ για περισσότερα χρήματα», πρόσθεσε.