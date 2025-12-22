Σκάνδαλο Επστάιν: Αφαίρεσαν και επανέφεραν φωτογραφία με τον Τραμπ στα αρχεία της υπόθεσης

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι επαναφέρει στη διαδικτυακή βάση δεδομένων φωτογραφία που περιλαμβάνει τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε αφαιρεθεί προσωρινά από τα αρχεία που σχετίζονται με το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν.

Η επίμαχη φωτογραφία, γνωστή ως αρχείο 468, απεικονίζει ένα συρτάρι γραφείου με διάφορες φωτογραφίες, ανάμεσά τους μία στην οποία εμφανίζονται ο Ντόναλντ Τραμπ, η συνεργάτιδα του Επστάιν Γκισλέιν Μάξγουελ και άλλα πρόσωπα.

Η φωτογραφία είχε έρθει στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο πλαίσιο της μαζικής ανάρτησης εγγράφων που πραγματοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση Επστάιν, ωστόσο, το Σάββατο αποσύρθηκε από τον ιστότοπο, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα.

Σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε την Κυριακή στο X, το υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι η απόσυρση έγινε προληπτικά, προκειμένου να εξεταστεί αν απαιτούνταν επιπλέον επεξεργασία ή απόκρυψη στοιχείων για την προστασία πιθανών θυμάτων.

The Southern District of New York flagged an image of President Trump for potential further action to protect victims.



Out of an abundance of caution, the Department of Justice temporarily removed the image for further review. After the review, it was determined there is no… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 21, 2025

«Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης επισήμανε μια εικόνα του Προέδρου Τραμπ για πιθανές περαιτέρω ενέργειες για την προστασία των θυμάτων», αναφέρεται συγκεκριμένα.

«Για λόγους προφύλαξης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αφαίρεσε προσωρινά την εικόνα για περαιτέρω έλεγχο. Μετά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι στη φωτογραφία απεικονίζονται θύματα του Έπσταϊν και η φωτογραφία έχει αναδημοσιευτεί χωρίς καμία τροποποίηση ή διαγραφή», καταλήγει η ανακοίνωση.