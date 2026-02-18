Τις τελευταίες μέρες το όνομα του Λέσλι Γουέξνερ, του μεγιστάνα της Victoria's Secret, έχει έρθει στο προσκήνιο. Ο λόγος; Κατονομάζεται ως συνεργός του Τζέφρι Έπσταϊν σε έγγραφο του FBI από το 2019. Στις 18 Φεβρουαρίου, λοιπόν, σήμερα δηλαδή, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ θα ανακρίνει τον δισεκατομμυριούχο σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Επστάιν.
Ο Λέσλι Γουέξνερ, ο οποίος πλήρωνε τον Επστάιν για να τον βοηθά να διαχειρίζεται τα χρήματά του και ήταν ο συνονόματος του Ιατρικού Κέντρου Γουέξνερ του Πανεπιστημίου του Οχάιο, εκτός από το ότι αναγνωρίστηκε ως συνεργός του καταδικασμένου παιδεραστή σε έγγραφο του FBI του 2019, αναφέρεται και ως ο «καλύτερος φίλος» του.
