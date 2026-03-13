Σκάνδαλο Επστάιν: Στο φως η φωτογραφία που «καίει» τον πρίγκιπα Άντριου και τον Πίτερ Μάντελσον

Μια εικόνα που προκαλεί οργή κάνει τον γύρο του κόσμου. Σύμφωνα με το Sky News, ήρθε στο φως η πρώτη γνωστή φωτογραφία που δείχνει τον (πρώην πλέον) πρίγκιπα Άντριου και τον Βρετανό πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, να ποζάρουν δίπλα στον καταδικασμένο Τζέφρι Επστάιν. Οι εκπρόσωποι της βρετανικής ελίτ κάθονται χαλαροί και χαμογελαστοί δίπλα στον δισεκατομμυριούχο, φορώντας μόνο τα... λευκά τους μπουρνούζια.

Το «Birthday Book» και ο κολλητός φίλος

Η φωτογραφία βρισκόταν στα περιβόητα αρχεία Έπσταϊν που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Μπορεί η απλή αναφορά στα αρχεία να μην αποτελεί από μόνη της απόδειξη ενοχής –όπως σπεύδουν να δικαιολογηθούν οι ίδιοι– όμως η εικόνα μιλάει από μόνη της.

Όπως επιβεβαιώνει το Sky News, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τραβήχτηκε στην ίδια τοποθεσία με μια άλλη περιβόητη φωτογραφία από το «βιβλίο γενεθλίων» του Έπσταϊν.

Σε εκείνη, ο Λόρδος Μάντελσον (επίσης με μπουρνούζι) είχε αφήσει ιδιόχειρο μήνυμα αποκαλώντας τον Επστάιν «κολλητό» του (best pal).

Ο Άντριου –που έχασε όλους τους βασιλικούς και στρατιωτικούς του τίτλους– έζησε τα πιο ταπεινωτικά γενέθλια της ζωής του. Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, συνελήφθη στο κτήμα του Σάντριγχαμ με την κατηγορία της κατάχρησης δημοσίου αξιώματος.

Οι υποψίες; Ότι μοιραζόταν ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν, την περίοδο που ο ίδιος απολάμβανε τον τίτλο του εμπορικού απεσταλμένου της Βρετανίας. Ο ίδιος, φυσικά, συνεχίζει να τα αρνείται όλα, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη οργή στο κοινό.

Στο κελί και ο Μάντελσον

Και το σκάνδαλο δεν σταματά στον Άντριου. Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Λόρδος Μάντελσον πέρασε κι αυτός την πόρτα του αστυνομικού τμήματος ως συλληφθείς για το ίδιο ακριβώς αδίκημα.

Ο πρώην υπουργός κατηγορείται ότι πάσαρε απόρρητες πληροφορίες στον Έπσταϊν μεταξύ 2008 και 2010 (επί πρωθυπουργίας Γκόρντον Μπράουν).

Ο Μάντελσον, που έχει ζητήσει υποκριτικά «συγγνώμη» από τα θύματα του Επστάιν, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, συνεχίζοντας να δηλώνει αθώος.