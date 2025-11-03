Σκάνδαλο «κορυφής» στο Ισραήλ: Η Γενική Εισαγγελέας του στρατού συνελήφθη για διαρροή βίντεο

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας του στρατού στο Ισραήλ συνελήφθη, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση μετά τη διαρροή ενός βίντεο, που φέρεται να δείχνει σοβαρή κακοποίηση ενός Παλαιστίνιου κρατούμενου από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Η Υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι παραιτήθηκε από τη θέση της Γενικής Στρατιωτικής Εισαγγελέα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τη διαρροή.

Την Κυριακή (2/11), η ιστορία πήρε μια πιο σκοτεινή τροπή όταν αναφέρθηκε ως αγνοούμενη, με την αστυνομία να τη βρίσκει σε μια παραλία βόρεια του Τελ Αβίβ, ζωντανή και καλά στην υγεία της, προτού τη συλλάβουν, αναφέρει το BBC.

Ισραήλ: Ξυλοκοπούσαν και μαχαίρωναν κρατούμενο

Το βίντεο, που μεταδόθηκε τον Αύγουστο του 2024 σε ισραηλινό ειδησεογραφικό κανάλι, δείχνει εφέδρους στρατιώτες στη στρατιωτική βάση Sde Teiman στο νότιο Ισραήλ να παίρνουν στην άκρη έναν κρατούμενο και στη συνέχεια να τον περικυκλώνουν με ασπίδες για να εμποδίζουν την ορατότητα, ενώ φέρεται να ξυλοκοπήθηκε και να μαχαιρώθηκε στο ορθό με ένα αιχμηρό αντικείμενο.

Στη συνέχεια, ο κρατούμενος έλαβε τις πρώτες βοήθειες για σοβαρά τραύματα.

Στη συνέχεια, πέντε έφεδροι κατηγορήθηκαν για επιβαρυντική κακοποίηση και πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης στον κρατούμενο. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες και δεν κατονομάστηκαν.

Την Κυριακή, τέσσερις από τους έφεδρους φορούσαν μαύρες κουκούλες για να κρύψουν τα πρόσωπά τους καθώς εμφανίστηκαν σε συνέντευξη Τύπου έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ιερουσαλήμ μαζί με τους δικηγόρους τους, οι οποίοι απαίτησαν την ακύρωση της δίκης τους.

Ο Άντι Κεϊντάρ, δικηγόρος του δεξιού οργανισμού νομικής υποστήριξης Honenu, ισχυρίστηκε ότι οι πελάτες του υποβλήθηκαν σε «μια ελαττωματική, μεροληπτική και εντελώς κατασκευασμένη νομική διαδικασία».

Τη Δευτέρα, αποκαλύφθηκε ότι ο κρατούμενος που βρισκόταν στο επίκεντρο της υπόθεσης αφέθηκε ελεύθερος στη Γάζα τον Οκτώβριο στο πλαίσιο ανταλλαγής με τη Χαμάς.

Ισραήλ: «Πόλεμος» στην εισαγγελέα για τη διαρροή

Την περασμένη εβδομάδα, ξεκίνησε ποινική έρευνα για τη διαρροή του βίντεο. Η Τόμερ-Γερουσάλμι τέθηκε σε άδεια όσο διεξαγόταν η έρευνα. Την Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι δεν θα της επιτραπεί να επιστρέψει στη θέση της.

Στην επιστολή παραίτησής της, η υποστράτηγος ανέφερε ότι αναλάμβανε πλήρως την ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό δημοσιοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης από τη μονάδα.

«Ενέκρινα την δημοσιοποίηση υλικού στα μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ψευδούς προπαγάνδας κατά των αρχών επιβολής του νόμου του στρατού», είπε.

Αυτή είναι μια αναφορά στις προσπάθειες ορισμένων δεξιών πολιτικών προσωπικοτήτων στο Ισραήλ να ισχυριστούν ότι οι ισχυρισμοί για σοβαρή κακοποίηση του Παλαιστίνιου κρατούμενου ήταν κατασκευασμένοι.

Πρόσθεσε: «Είναι καθήκον μας να διερευνούμε κάθε φορά που υπάρχει εύλογη υποψία για πράξεις βίας εναντίον ενός κρατουμένου».

Μετά την παραίτησή της, ο ακροδεξιός Κατζ καταδίκασε έντονα τη συμπεριφορά της.

«Όποιος διαδίδει συκοφαντίες εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού είναι ακατάλληλος να φοράει τη στολή του στρατού», είπε.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τα λόγια του υπουργού Άμυνας την Κυριακή, λέγοντας ότι το περιστατικό στο Σντε Τάιμαν ήταν «ίσως η πιο σοβαρή επίθεση δημοσίων σχέσεων που έχει βιώσει το κράτος του Ισραήλ από την ίδρυσή του».