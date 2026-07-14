«Σκάνδαλο» στη Γερμανία: Χάθηκαν 20 τόνοι... τυρί Έμενταλ από φορτηγό

Μια σουρεάλ πιθανότατα, ληστεία, έλαβε χώρα στη Γερμανία καθώς μυστηριωδώς χάθηκαν είκοσι τόνοι από τυρί Έμενταλ από φορτηγό που εκτελούσε το δρομολόγιο Γαλλία - Βαυαρία.

Μια εταιρεία μεταφορών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας.

Όμως δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ και η γερμανική αστυνομία διεξάγει έρευνες.