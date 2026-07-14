Μενού

«Σκάνδαλο» στη Γερμανία: Χάθηκαν 20 τόνοι... τυρί Έμενταλ από φορτηγό

Χάθηκαν μυστηριωδώς 20 τόνοι από τυρί Έμενταλ, αξίας 80.000 ευρώ σε φορτηγό που θα τα μετέφερε από τη Γερμανία στη Γαλλία.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό στη Γερμανία
Photo by Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μια σουρεάλ πιθανότατα, ληστεία, έλαβε χώρα στη Γερμανία καθώς μυστηριωδώς χάθηκαν είκοσι τόνοι από τυρί Έμενταλ από φορτηγό που εκτελούσε το δρομολόγιο Γαλλία - Βαυαρία. 

Μια εταιρεία μεταφορών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας.

Όμως δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ και η γερμανική αστυνομία διεξάγει έρευνες. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ