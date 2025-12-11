Σκάνδαλο στην Ισπανία: Ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος παραπέμπεται σε δίκη για διαφθορά

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Άμπαλος (Jose Luis Abalos), πρώην δεξί χέρι του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και πρόσωπο-κλειδί στην άνοδο του τελευταίου στην εξουσία, θα δικαστεί προσεχώς για διαφθορά, ανακοινώθηκε σήμερα από τη δικαιοσύνη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης δεν διευκρίνισε πάντως στο στάδιο αυτό την ημερομηνία της δίκης σε βάρος του πρώην υπουργού, ο οποίος είναι προφυλακισμένος από τα τέλη Νοεμβρίου.

Στην υπόθεση αυτή, η οποία αφορά παράτυπες συμβάσεις πώλησης μασκών στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, η εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 24 ετών στον Άμπαλος, ο οποίος θα δικασθεί μαζί με τον πρώην βοηθό του και έναν επιχειρηματία.

Ισπανία: Ο «κύκλος» διαφθοράς του Άμπαλος

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, μετά τη σύλληψη του πρώην συνεργάτη του Κόλντο Γκαρθία. Έφερε στο φως ένα δίκτυο απάτης που επέτρεψε σε μικρή εταιρεία να εξασφαλίσει συμβάσεις ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, για την προμήθεια μασκών σε κρατικές υπηρεσίες.

Με την είσοδό του στη φυλακή, ο Άμπαλος έχασε το δικαίωμα ψήφου ως βουλευτής και αναστέλλεται η έδρα του στο κοινοβούλιο. Παράλληλα, σταματά να λαμβάνει τον μισθό των 5.300 ευρώ μηνιαίως που λάμβανε ως κοινοβουλευτικός βοηθός.

Ο Άμπαλος και ο Γκαρθία οδηγήθηκαν στη γνωστή φυλακή Soto del Real, η οποία έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν προσωπικότητες όπως ο Μάριο Κόνδε, ο Ροδρίγο Ράτο και οι δύο Τζόρντι που κατηγορήθηκαν για το δημοψήφισμα της Καταλονίας.

Το σωφρονιστικό ίδρυμα διαθέτει εγκαταστάσεις που θυμίζουν περισσότερο κέντρο αναψυχής, με πισίνα, γυμναστήριο και γήπεδο σκουός.

Η υπόθεση Άμπαλος δεν αποτελεί απλώς μια δικαστική εξέλιξη· είναι ένα γεγονός που ενισχύει την αίσθηση κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα της Ισπανίας. Η προφυλάκιση ενός πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους του PSOE σηματοδοτεί μια νέα φάση στο σκάνδαλο που συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη.