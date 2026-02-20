Το σκεπτικό του Ανώτατου Δικαστηρίου πίσω από την ακύρωση των δασμών Τραμπ - «Ντροπή» απαντά ο ίδιος

Τεράστιο πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ και το οικονομικό του πρόγραμμα, αποτελεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους δασμούς που επέβαλε ο Αμερικανός ηγέτης σε πολλά προϊόντα που εισέρχονται στη χώρα, κρίνοντας ότι υπερέβη τις εξουσίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους δασμούς «ντροπή», αφού ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με κυβερνήτες πολιτειών, είπαν πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα δε με πηγές του CNN, ο Τραμπ φέρεται να έχει «εφεδρικό σχέδιο».

Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ θα δώσει συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 12.45 (ώρα Ουάσινγκτον, 19.45 ώρα Ελλάδας).

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βάσει της απόφασης που εκδόθηκε σήμερα (20/02) από μια πλειοψηφία έξι δικαστών υπέρ έναντι τριών κατά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτούς τους δασμούς λόγω μιας οικονομικής έκτακτης ανάγκης.

Η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «ανταποδοτικοί» από την αμερικανική κυβέρνηση, όχι όμως εκείνους που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να επιβάλει αυτούς τους τελωνειακούς δασμούς βασιζόμενος σε ένα κείμενο του 1977 που επιτρέπει θεωρητικά στην αμερικανική διοίκηση να δράσει στον οικονομικό τομέα, χωρίς προηγουμένως να έχει πάρει το πράσινο φως από το Κογκρέσο, από τη στιγμή που αναγνωρίζεται μια «οικονομική έκτακτη ανάγκη».

Όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει «να έχει σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο» προκειμένου να επιβάλει δασμούς.

Το γεγονός πως το κείμενο του νόμου στον οποίο βασίζεται ο Λευκός Οίκος «του δίνει την εξουσία για να "ρυθμίσει τις εισαγωγές", είναι ανεπαρκές», δεδομένου ότι «δεν εμπεριέχει καμία αναφορά στους δασμούς».

Αυτός ο νόμος «δεν επιτρέπει ο πρόεδρος να επιβάλει δασμούς», επιμένει ο δικαστής Ρόμπερτς στο κείμενο της απόφασης.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελετά «με προσοχή» την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά «με προσοχή» την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε παράνομους τους δασμούς που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα.

«Σημειώνουμε την απόφαση και την αναλύουμε με προσοχή» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όλοφ Γκιλ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, λέγοντας ότι αναμένει «διευκρινίσεις» από την αμερικανική κυβέρνηση «σε ό,τι αφορά τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει» έπειτα από αυτή τη δικαστική απόφαση.

«Οι επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων. Για αυτό εξακολουθούμε να τασσόμαστε υπέρ των χαμηλών δασμών και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανέφερε προς το παρόν ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της απόφασης για την εμπορική συμφωνία που σύναψε το περασμένο καλοκαίρι με τις ΗΠΑ. Με τη συμφωνία μειώθηκαν στο 15% οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα μπορούσε να φρενάρει την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Η Επιτροπή εμπορικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται ότι θα ψηφίσει για το θέμα την Τρίτη.

Ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε, ο επικεφαλής αυτής της Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε για τη Δευτέρα «έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας διαπραγμάτευσης και της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να συζητηθούν τα επόμενα βήματα και οι επιπτώσεις της απόφασης στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα».

«Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των ανταποδοτικών δασμών βασίζεται σε ένα πλέον αμφιλεγόμενο νομικό πλαίσιο, ούτε η αμερικανική κυβέρνηση, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν απλώς να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς να συνέβη τίποτα», υπογράμμισε.

Αντιδράσεις από Βρετανία - Καναδά

H βρετανική κυβέρνηση έκανε σήμερα γνωστό πως θα συνεργαστεί με τη διοίκηση Τραμπ για να κατανοήσει πώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα επηρεαστεί από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους τους αμερικανικούς δασμούς.

«Εργαζόμαστε με την αμερικανική διοίκηση για να κατανοήσουμε πώς αυτή η απόφαση θα επηρεάσει τους δασμούς για το Ηνωμένο Βασίλειο και τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης σε ένα δελτίο Τύπου, υποσχόμενος να «στηρίξει τις βρετανικές επιχειρήσεις μόλις περαιτέρω λεπτομέρειες ανακοινωθούν».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο επωφελείται από τους χαμηλότερους στον κόσμο ανταποδοτικούς δασμούς και όποιο κι αν είναι το σενάριο, εμείς αναμένουμε να διατηρηθεί η προνομιούχα εμπορική θέση μας με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στη συμφωνία με την Ουάσιγκτον που επιτρέπει στο Λονδίνο να επωφεληθεί από δασμούς ύψους 10% στα περισσότερα βρετανικά προϊόντα.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ «ενισχύει τη θέση του Καναδά», βάσει της οποίας οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «αδικαιολόγητοι», εκτίμησε σήμερα ο Ντομινίκ ΛεΜπλάν, ο Καναδός υπουργός αρμόδιος για τις εμπορικές σχέσεις Καναδά-ΗΠΑ.

Αυτή η απόφαση που εκδόθηκε σήμερα αφορά, εντούτοις, τους δασμούς που έχουν παρουσιαστεί ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι όμως εκείνοι που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Στο μήνυμά του στο Χ, ο Ντομινίκ Λεμπλάν υπενθυμίζει ότι η Οτάβα συνεχίζει, επομένως, τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, διότι οι καναδικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να πλήττονται από αυτούς τους δασμούς.

Το χρονικό της επιβολής δασμών

Αυτοί οι δασμοί είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο, με την παρουσίαση ενός πίνακα που παρουσίαζε τα διαφορετικά ποσοστά που θα εφαρμόζονται, ανάλογα με την προέλευση των προϊόντων.

Στόχευαν θεωρητικά τις χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν ένα εμπορικό έλλειμα κατά την ανταλλαγή προϊόντων, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τους βλέπει ως ένα εργαλείο για το εξισορροπήσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στόχευε επίσης να εξασφαλίσει επιπλέον πόρους στο ομοσπονδιακό κράτος για να αντισταθμίσει τις περικοπές φόρων.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος εν μέρει υποχώρησε προσθέτοντας εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα, ιδίως για εκείνα που δεν μπορούν να παρασκευαστούν ή να καλλιεργηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτοί οι δασμοί χρησίμευσαν επίσης ως βάση για διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε μια σειρά εμπορικών συμφωνιών με βασικούς εταίρους των ΗΠΑ, αρχής γενομένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτές οι συμφωνίες ορίζουν πλέον, ανάλογα με την περίπτωση, δασμούς μεταξύ 10% και 15% το ανώτερο σε προϊόντα από τις χώρες που τις έχουν υπογράψει.

Τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέες συμφωνίες με αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως το Βιετνάμ και η Ινδονησία, οι ηγέτες των οποίων βρέθηκαν στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για να παραστούν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» που συγκρότησε ο Ντόναλντ Τραμπ.