Σκηνές αποκάλυψης στη Γάζα: Το υψηλό κόστος για καταυλισμό και η μακρά διαδρομή για την ελευθερία

Δεν έχει τέλος η ανθρώπινη τραγωδία στη Γάζα, όπου συνεχίζεται η ευρείας κλίμακας επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ στην πόλη, στα βόρεια του παλαιστινιακού θύλακα.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι ανθρωπιστικές γραμμές διάσωσης για τους πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο στην πόλη της Γάζας καταρρέουν, καθώς το Ισραήλ εντείνει την επίγεια εισβολή του για να καταλάβει το κύριο αστικό κέντρο της περιοχής, ενώ τέσσερις στρατιώτες των IDF σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στη Ράφα.

Συγκρούσεις ωστόσο ξέσπασαν και στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, μετά την επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Σούρδα, καθώς ο στρατός συνέχιζε την επίθεσή του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ άσκησαν εκ νέου βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι και τα 14 άλλα κράτη μέλη ψήφισαν υπέρ.

Παράλληλα, το Ισραήλ μοιάζει ασταμάτο αναφορικά με τις επιθέσεις σε χώρες της ευρύτερης περιοχής, καθώς εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, σε μια κίνηση που καταδικάστηκε ως άλλη μια παραβίαση της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

"Where is the world? Where are the Arab nations?"



This Palestinian girl broke down as she described an Israeli attack that targeted her family’s shelter in Gaza City. pic.twitter.com/UepIzkA0Om — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 15, 2025

Τι συμβαίνει στη Γάζα

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο στρατός του Ισραήλ προωθείται προς το κέντρο της πόλης της Γάζας από δύο κατευθύνσεις, δημιουργώντας μία «μέγγενη» για τους κατοίκους και αναγκάζοντάς τους να κατευθυνθούν προς την ακτή, σε μια προσπάθεια να τους εκδιώξει από το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Nadav Shoshani, δήλωσε ότι πεζικό, άρματα μάχης και πυροβολικό προωθούνται προς το κέντρο, με την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας, με στόχο να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό εκτυλίσσονται σκηνές αποκάλυψης, καθώς οι οικογένειες που φεύγουν από την κατεστραμμένη πόλη αντιμετωπίζουν την τραγική προοπτική να εκτοπιστούν εκ νέου σε ένα έδαφος χωρίς «ασφαλείς ζώνες» – αυτή τη φορά με την πιθανότητα να μην επιστρέψουν ποτέ.

Ωστόσο, πολλοί έχουν παραμείνει στη θέση τους. Το Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής της Παλαιστίνης αναφέρει ότι περίπου 740.000 άνθρωποι – περίπου το 35% του πληθυσμού των 2,1 εκατομμυρίων της Γάζας – παραμένουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα, ωστόσο, οι συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις οδηγούν όλο και περισσότερους στην έξοδο.

Watch the moment Israeli forces bombed and destroyed a 13th century mosque in the Tuffah neighbourhood of Gaza City on Tuesday. pic.twitter.com/tXZnErhHg3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 17, 2025

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον παραλιακό δρόμο της Γάζας

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε έχει οδηγήσει χιλιάδες Παλαιστίνιους με τα οχήματά τους στον παραλιακό δρόμο al-Rashid που οδηγεί προς τα νότια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό «έμφραγμα».

Οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας και τη βόρεια Γάζα ευρύτερα παίρνουν μαζί τους ό,τι μπορούν από τα υπάρχοντά τους, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών νερού. Τα φορτηγά είναι γεμάτα με οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί βίαια.

Η διαδρομή που κάποτε διαρκούσε 50 λεπτά από το κέντρο της πόλης της Γάζας μέχρι το al-Mawasi – που περιγράφεται από το Ισραήλ ως «ανθρωπιστική ζώνη» – τώρα διαρκεί έως και επτά ώρες.

Είναι ένα πολύ κουραστικό ταξίδι για όλους, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων και μικρών παιδιών. Μάλιστα, πολλοί από όσους εγκατέλειψαν τα νοσοκομεία της πόλης της Γάζας έπρεπε να μεταφερθούν με άμαξες που έσερναν ζώα.

Video shows an elderly Palestinian woman forcibly displaced from northern Gaza to the south, as Israel continues its ground invasion of Gaza City. pic.twitter.com/KIOE5XXbWN — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 16, 2025

Οι οικογένειες στη Γάζα χωρίς εισόδημα αντιμετωπίζουν τεράστια έξοδα

Από την πλευρά του, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξωφρενικά υψηλά κόστη των βασικών αγαθών που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι χώροι είναι ήδη υπερπλήρεις και δύσκολο να βρεθούν. Μετά από σχεδόν 2 χρόνια πολέμου, οι άνθρωποι δεν έχουν εισόδημα. Ας προσφέρουμε τη βοήθειά μας», δήλωσε ο UNRWA.

Ενδεικτικά, η μεταφορά κοστίζει 1.000 δολάρια, μία οικογενειακή τέντα 2.000 δολάρια και ο χώρος για τη στέγαση 180 δολάρια, άρα απαιτούνται πάνω από 3.000 δολάρια για την εγκατάσταση σε... καταυλισμό.

The cost to flee homes in #Gaza City - under intense Israeli military operations.



Fuel is scarce.



UNRWA’s shelter supplies have been banned for almost 7 months.



Spaces are already overcrowded and hard to find.



After nearly 2 years of war people have not had incomes.



Let us… pic.twitter.com/RK9YiiSEon — UNRWA (@UNRWA) September 19, 2025