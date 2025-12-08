Σκηνές φρίκης στο Σιάτλ: Αστυνομικοί «γάζωσαν» ένοπλο άνδρα μπροστά στις κάμερες

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα και προκαλεί σοκ στην κοινή γνώμη καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί στο Σιάτλ σκότωσαν με καταιγισμό σφαιρών έναν άνδρα που κρατούσε περίστροφο στους δρόμους της πόλης.

Παρά τις επανειλημμένες εντολές να πετάξει το όπλο, ο άνδρας φάνηκε να κινείται απειλητικά, με αποτέλεσμα να δεχθεί αλλεπάλληλους πυροβολισμούς.

Το πιο ανατριχιαστικό σημείο του βίντεο είναι όταν, παρά τα πρώτα πυρά, σηκώνεται ξανά κραδαίνοντας το όπλο, οδηγώντας σε δεύτερο γύρο πυροβολισμών.

SPD Releases Details on Dec. 2 Lethal Force Incident in South Seattle



Seattle, Washington – On Dec. 2, 2025, at approximately 1330 hours, the Seattle Police Department (SPD) received multiple 911 calls regarding a man waving a firearm near 42nd Ave. S. and S. Othello… pic.twitter.com/5HDPYaVbFe — Police Incidents (@PoliceIncident) December 6, 2025

Η αστυνομία ανακοίνωσε τον θάνατό του επί τόπου, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και θα διερευνηθεί από ανεξάρτητη αρχή. Το βίντεο αναδεικνύει με τον πιο ωμό τρόπο την αγριότητα της βίας.

Οι κάμερες που φορούσαν οι αστυνομικοί κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό την αιματηρή επιχείρηση. Έξι φορές ακούγεται η εντολή «πέτα κάτω το όπλο», πριν οι ένστολοι ανοίξουν πυρ.

«Η συμμόρφωση είναι πάντα η καλύτερη λύση, αλλά όταν κάποιος φέρει όπλο και κινείται προς αθώους, δεν υπάρχει χρόνος», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την ακραία αντίδραση.