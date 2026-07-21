Σκηνές θρίλερ στην Τουρκία: Κρεμάστηκαν από τα παράθυρα για να σωθούν από τις φλόγες

Σκηνές που θυμίζουν θρίλερ εκτυλίχθηκαν στην Αττάλεια της Τουρκίας από φωτιά που ξέσπασε στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή Üçgen, στην περιφέρεια Μουρατπασά.
Οι φλόγες τύλιξαν το διαμέρισμα και οι ένοικοι κρεμάστηκαν από τα παράθυρα, ακροβατώντας πάνω στο γείσο μέχρι να τους προσεγγίσουν οι πυροσβέστες και να τους διασώσουν.
Οι σκηνές των δύο ανδρών καταγράφτηκαν σε βίντεο από τους τριγύρω ενοίκους που παρακολουθούσαν έντρομοι όσα διαδραματίζονταν μπροστά τους.
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Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο με γερανοφόρο όχημα για να τους προσεγγίσουν πάνω στην ώρα που οι φλόγες φούντωσαν και τα τζάμια έσπασαν με εκκωφαντικό θόρυβο και κομμάτια να εκτοξεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις.
Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, όμως το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές ζημιές και κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση.
Οι Αρχές της Τουρκίας διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
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