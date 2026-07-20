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Κάηκε ολοσχερώς το διαμέρισμα στον Πειραιά - Παραμένει στο σημείο η Πυροσβεστική

Κάηκε ολοσχερώς το διαμέρισμα το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες το απόγευμα της Δευτέρας 20/7 στην οδό Καλλιγά στον Πειραιά.

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Πειραιάς φωτιά
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε διαμέρισμα επί της οδού Καλλιγά στον Πειραιά σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα, ενώ όλοι οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την κατάσβεση για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά, κι όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το διαμέρισμα έχει καεί ολοσχερώς. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

 

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