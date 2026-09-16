Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας απάντησε εμμέσως στις επικρίσεις του αδερφού της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα, υπογραμμίζοντας μέσω εκπροσώπου ότι το πένθος μπορεί «να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη».

Οι ισχυρισμοί του Τσαρλς Σπένσερ, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σύντομα, αφορούν τη συμπεριφορά του Καρόλου τον πρώτο καιρό μετά τον αδόκητο χαμό της Νταϊάνα σε τροχαίο το 1997.

Η Νταϊάνα βρήκε τον θάνατο, σε ηλικία μόλις 36 ετών, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι αλ Φαγέντ, προσέκρουσε σε κολόνα σε σήραγγα του Παρισιού, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα στην προσπάθεια να ξεφύγουν από τους παπαράτσι που τους καταδίωκαν με μοτοσικλέτες.

Ο Τσαρλς Σπένσερ ισχυρίζεται στα απομνημονεύματά του πως, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ο Κάρολος του είπε «να είσαι βέβαιος πως σύντομα θα την έχουμε ξεχάσει», σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε η εφημερίδα Daily Mail. Η φράση αυτή φέρεται να ειπώθηκε από τον Κάρολο σε μια λογομαχία σχετικά με το εάν οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι έπρεπε να ακολουθήσουν πεζή το φέρετρο στην κηδεία της μητέρας τους, κάτι για το οποίο ο Σπένσερ είχε αντιρρήσεις, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η Νταϊάνα έγινε η πιο πολυφωτογραφημένη γυναίκα στον κόσμο μετά τον γάμο της με τον Κάρολο το 1981. Έναν γάμο που δεν έμελλε να στεριώσει και το ζευγάρι τελικά χώρισε το 1996.

Ερωτηθείς σχετικά με τα όσα αναφέρει στο βιβλίο ο Σπένσερ, εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ δήλωσε: «Αν και αποτελεί αρχή μας να μην σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότητα έχει επίγνωση ότι ο πόνος του αδελφικού πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη με τρόπους που άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια έπειτα από μια τέτοια απώλεια».