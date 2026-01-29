Μενού

Σκληρό μήνυμα της Ροντρίγκεζ στη Ματσάδο: «Μείνε στην Ουάσιγκτον»

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κάλεσε - χωρίς να την κατονομάσει - την Μαρία Κορίνα Ματσάδο να «μείνει στην Ουάσιγκτον».

Ντέλσι Ροντρίγκεζ
Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ | ΑΠΕ
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ παρότρυνε αντιπολιτευόμενους που εμφορούνται από «εξτρεμισμό» να «μείνουν στην Ουάσιγκτον», αναφερόμενη, εμμέσως πλην σαφώς, στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τιμηθείσα με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Ας έρθουν όλοι όσοι αγαπούν αληθινά τη Βενεζουέλα, όμως αυτοί που επιδιώκουν να συνεχίσουν το κακό, τις ζημιές και την επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας ας μείνουν στην Ουάσιγκτον», είπε κατά τη διάρκεια τελετής, καταδικάζοντας τον «εξτρεμισμό».

Η κ. Ματσάδο υποστήριξε δημόσια τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου.

