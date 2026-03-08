Μενού

Σκωτία: Μεγάλη φωτιά σε κτίριο δίπλα από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό στη Γλασκώβη

Σοκαριστικές εικόνες από τη Σκωτία, στη Γλασκώβη όπου ξέσπασε φωτιά σε κτίριο κοντά σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Φωτιά στη Γλασκώβη | Worldsource24@Χ
Έξι συνεργεία και ένα εξειδικευμένο όχημα στάλθηκαν στο σημείο στην οδό Γιούνιον, σύμφωνα με το BBC.

Καπνός φέρεται να «πλησιάσε» μια είσοδο του σταθμού παραμένουν στο σημείο.

Η ScotRail προειδοποίησε ότι ο Κεντρικός Σταθμός της Γλασκώβης είναι προς το παρόν κλειστός και όλες οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες έχουν ανασταλεί στο υψηλότερο σημείο.

 

