Σκωτία: Μεγάλη φωτιά σε κτίριο δίπλα από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό στη Γλασκώβη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στη Γλασκώβη, σε κτίριο κοντά σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.
Έξι συνεργεία και ένα εξειδικευμένο όχημα στάλθηκαν στο σημείο στην οδό Γιούνιον, σύμφωνα με το BBC.
Καπνός φέρεται να «πλησιάσε» μια είσοδο του σταθμού παραμένουν στο σημείο.
Η ScotRail προειδοποίησε ότι ο Κεντρικός Σταθμός της Γλασκώβης είναι προς το παρόν κλειστός και όλες οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες έχουν ανασταλεί στο υψηλότερο σημείο.
