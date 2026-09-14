Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία: Σύνοδος κορυφής των αυτονομιστών καθώς κερδίζουν «έδαφος»

Οι επικεφαλής των αυτονομιστικών κινημάτων στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία συναντώνται στο Κάρντιφ σήμερα (14/9), για να προωθήσουν την υπόθεση της ανεξαρτησίας των εδαφών τους από το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει το AFP.

Συμμετέχουν ο πρώτος υπουργός της Σκωτίας και επικεφαλής του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας (SNP), Τζον Σουίνι, ο πρώτος υπουργός της Ουαλίας και επικεφαλής του Plaid Cymru, Ρουν απ Ιόργουερθ, και η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας και αντιπρόεδρος του Sinn Féin, Μισέλ Ο’Νιλ.

Οι τρεις τους αναμένεται να υπογράψουν στο Κάρντιφ κοινό μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο θα ζητά από τη βρετανική κυβέρνηση να «προετοιμάσει, να σχεδιάσει και να διευκολύνει» τη συνταγματική αλλαγή στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, ανοίγοντας το δρόμο για δημοψηφίσματα για την αυτοδιάθεσή τους.

Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία - Η απάντηση του Λονδίνου

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς το Λονδίνο παραμένει αντίθετο στη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, μετά το δημοψήφισμα του 2014 που κέρδισε το στρατόπεδο της Παραμονής.

Στα τέλη Αυγούστου, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ απέκλεισε επίσης την ψηφοφορία για την επανένωση της Ιρλανδίας.

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Το ζήτημα του συνταγματικού μέλλοντος της Βόρειας Ιρλανδίας επανήλθε στο προσκήνιο αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε το Σάββατο ότι μια «ενωμένη» Ιρλανδία θα ήταν «φανταστική».

Το Λονδίνο έχει μέχρι στιγμής εμμείνει στις ειρηνευτικές συμφωνίες του 1998, οι οποίες ορίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την επανένωση της Ιρλανδίας εάν η βρετανική κυβέρνηση πιστεύει ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Βόρειας Ιρλανδίας θα ψήφιζε υπέρ της ενοποίησης.

Τα αυτονομιστικά κόμματα είναι πλέον η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας, μια κατάσταση άνευ προηγουμένου από την αποκέντρωση το 1999, η οποία έδωσε στη Σκωτία και την Ουαλία τα δικά τους κοινοβούλια.

Αυτές οι δύο συνελεύσεις ενώνονται με τη Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου το Σιν Φέιν είναι το μεγαλύτερο κόμμα από τις εκλογές του 2022.

Η νίκη της Μέι από τους Ουαλούς αυτονομιστές στο περιφερειακό κοινοβούλιο «σηματοδότησε ένα σημείο καμπής για την Ουαλία», δήλωσε ο Ρουν απ Ιόργουερθ, ο οποίος αναφέρεται στη δήλωση. Αναφέρει «μια αυξανόμενη επίγνωση ότι το μοντέλο του Γουέστμινστερ (το βρετανικό σύστημα διακυβέρνησης, συντ.) δεν λειτουργεί πλέον».

Η Μισέλ Ο’Νιλ υιοθετεί τον ίδιο τόνο, προτρέποντας «να είμαστε έτοιμοι για συνταγματική αλλαγή όταν αυτή έρθει».

Τα περιφερειακά κοινοβούλια έχουν σημαντικές εξουσίες, ιδίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της στέγασης, των μεταφορών και του περιβάλλοντος, καθώς και ορισμένες δημοσιονομικές εξουσίες.