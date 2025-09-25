Μενού

Slimane: Για σεξουαλική παρενόχληση καταδικάστηκε ο τραγουδιστής της Γαλλίας στη Eurovision

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες παρενόχλησης ο τραγουδιστής Slimane.

Slimane
Ο Slimane στη Eurovision | AP
Ο Slimane, ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε τη Γαλλία στη Eurovision του 2024, βρίσκεται τώρα στο στόχαστρο της δικαιοσύνης, καθώς το δικαστήριο του Saint-Étienne τον καταδίκασε την Τρίτη (23/9) για σεξουαλική παρενόχληση που διέπραξε μέσω κοινωνικής δικτύωσης

Η υπόθεση εκκίνησε με καταγγελίες δύο τεχνικών που συμμετείχαν στην περιοδεία «Cupidon» του Slimane, το 2023. Το περιστατικό συνέβη στο Saint-Étienne, όπου φαίνεται πως ο τραγουδιστής παρενόχλησε σεξουαλικά έναν από τους εργαζόμενους, παρά την αντίσταση που πρόβαλε το θύμα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Slimane τον εξανάγκασε να μπει στο καμαρίνι του, ενώ δεν σταμάτησε στο μεμονωμένο περιστατικό, και συνέχισε να τον πιέζει, στέλνοντάς του μηνύματα και βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Slimane: Σοβαρή η υπόθεση εναντίον του

Η υπόθεση έλαβε σοβαρές διαστάσεις με τη χρήση μαρτυριών και φωτογραφιών από smartphone, κρίσιμα στοιχεία στη δικαστική έρευνα. Η δικηγόρος του ενάγοντος, Anne-Sophie Charrieras, τόνισε την επιμονή του τραγουδιστή παρά την άρνηση του πελάτη της.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον Slimane σε πρόστιμο 10.000 ευρώ με αναστολή. Η απόφαση αυτή ήρθε στο πλαίσιο μιας Προηγούμενης Ομολογίας Ενοχής (CRPC), μέσω της οποίας ο τραγουδιστής παραδέχθηκε τα γεγονότα για τα οποία κατηγορήθηκε.

Ωστόσο, οι πιο σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Η καταδίκη αυτή κλείνει ένα κεφάλαιο μιας υπόθεσης που διήρκεσε αρκετούς μήνες, από την προκαταρκτική έρευνα τον Νοέμβριο του 2023.

