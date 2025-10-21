Σλοβακία: Κάθειρξη 21 ετών για τον 72χρονο που πυροβόλησε πέρυσι τον Ρόμπερτ Φίτσο

Σλοβακικό δικαστήριο έκρινε σήμερα ένοχο με την κατηγορία της τρομοκρατίας τον άνδρα που πυροβόλησε και τραυμάτισε πέρυσι τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο και τον καταδίκασε σε 21 χρόνια κάθειρξης.

Ο Γιουράι Τσίντουλα, 72 ετών, πυροβόλησε τον Φίτσο από κοντινή απόσταση ενώ ο πρωθυπουργός χαιρετούσε πολίτες στην πόλη Χάντλοβα, στην κεντρική Σλοβακία, τον Μάιο του 2024.

Η ετυμηγορία του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου στην πόλη Μπάνσκα Μπίστριτσα ολοκληρώνει μια δίκη που ξεκίνησε τον Ιούλιο με το βασικό ερώτημα εάν ο Τσίντουλα, που παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τον Φίτσο, είναι ένοχος για τρομοκρατία.

Ο καταδικασθείς μπορεί να καταθέσει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

Ο Φίτσο χτυπήθηκε τέσσερις φορές και τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα, ενώ υπέστη τραύματα στον γοφό, το χέρι και το πόδι του. Έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την επίθεση πέρυσι τον Ιούλιο.

Ο Τσίντουλα δήλωσε ότι ήθελε να τραυματίσει αλλά όχι να σκοτώσει τον Φίτσο, διότι ήθελε να τον αποτρέψει από το να συνεχίσει τις πολιτικές του, που σύμφωνα με εκείνον, πλήττουν τη σλοβακική ελευθερία και κουλτούρα.