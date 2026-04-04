Slowjamastan: Το νεότερο μικροέθνος στον κόσμο είναι κάπου στις ΗΠΑ και έχει πολύ χιούμορ

Περισσότερα από 25.000 άτομα έχουν ορκιστεί πίστη στη δικτατορία του Slowjamastan, ένα καθόλα ψεύτικο έθνος που απλώνεται σε 11 στρέμματα γης ανάμεσα σε φάρμες χουρμάδων στην κοιλάδα Coachella της Καλιφόρνια και τα μεξικανικά σύνορα.

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για το νεότερο μικροέθνος στον κόσμο και έχει αυστηρούς κανονισμούς για τους αυτοαποκαλούμενους πολίτες τους.

Σε αυτή τη «χώρα», απαγορεύονται συνταγματικά τα Crocs αλλά και τα reply to all mails.

Από την άλλη, επιτρέπεται η υπερβολική ταχύτητα, αλλά μόνο αν ο οδηγός τρέχει σπίτι με ένα πακέτο ζεστά τάκος.

Και σαν κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του, το Slowjamastan έχει και εθνικό ζώο: ένα ρακούν.

Επικεφαλής όλων, ο «Σουλτάνος ​​του Slowjamastan», κατά κόσμον Ράντι Γουίλιαμς. Όταν δεν ασχολείται με τα προβλήματα της αυτοκρατορίας του στην έρημο, είναι διευθυντής προγράμματος των ραδιοφωνικών σταθμών Z90 και Magic 92.5 στο Σαν Ντιέγκο.

Από το 1994, παρουσιάζει επίσης την ραδιοφωνική εκπομπή Sunday Night Slow Jams, η οποία πλέον μεταδίδεται σε περισσότερους από 250 σταθμούς παγκοσμίως.

Ως παθιασμένος ταξιδιώτης, ο Γουίλιαμς προσπάθησε να επισκεφθεί κάθε αναγνωρισμένη, από τα Ηνωμένα Έθνη, χώρα, μέχρι που ορίστηκαν οι περιορισμοί για τον κορονοϊό και καθηλώθηκε στο σπίτι του. Όντας ανήσυχο πνεύμα, αποφάσισε πως αφού δεν μπορούσε να πάει πουθενά, θα δημιουργούσε μία δική του χώρα.

Πώς στήνεται μία ψεύτική δικτατορία;

Δημοσιογράφοι του βρετανικού μέσου βρέθηκαν και ξεναγήθηκαν στους χώρους του Slowjamastan, με τον Γουίλιαμς να εξηγεί πως η ιδέα του δημιουργήθηκε από ένα επεισόδιο του Family Guy. Το μόνο (;) πρόβλημα που αντιμετώπισε, όπως λέει, είναι πού θα στήσει τη χώρα του.

Άρχισε να ψάχνει σε μεσιτικές αγγελίες και ερωτεύτηκε - ναι, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε - ένα παρθένο αγροτεμάχιο με θάμνους και βράχια.

Όταν τα τακτοποίησε όλα, έστησε και πινακίδες στην άκρη του δρόμου, αλλά δεν πέρασαν απαρατήρητες και έγινε καταγγελία σε βάρος του. Βρήκε, όμως τρόπο να παρακάμψει τον νόμο, μετατοπίζοντάς τις ελαφριά.

«Οι άνθρωποι οδηγούσαν αναρωτώμενοι τι στο καλό συνέβαινε. Πιθανότατα νόμιζαν ότι ήμασταν τρομοκράτες, και αυτό τροφοδότησε τη φωτιά. Μας έδωσε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή» σημείωσε συνεργάτης του «Σουλτάνου».

Αλλά η πινακίδα στο δρόμο ήταν μόνο η αρχή. Μετά έστησαν ένα αυτοσχέδιο συνοριακό σημείο ελέγχου και δημιούργησαν σημαίες. Σύντομα, η Δημοκρατία του Slowjamastan άρχισε να φαντάζει ως πραγματική χώρα.

Ο Γουίλιαμς πήρε σοβαρά τον νέο του ρόλο και άρχισε να κυκλοφορεί με στρατιωτική στολή, στολισμένη με μετάλλια, και σκούρα γυαλιά.

Πέντε χρόνια μετά την αρχική ιδέα, το Slowjamastan εκδίδει διαβατήρια για ενδιαφερόμενους επισκέπτες, κόβει νόμισμα και οργανώνει πατριωτικές τελετές.

Και επειδή είναι πλέον ένα μεγάλο έθνος, χωρίζεται σε πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων του Δουβλίνου, της Μπακσυλβανίας και της Βασίλισσας του Χοτνταμναστάν. Ο Σουλτάνος ​​έγραψε και εθνικό ύμνο, εμπνευσμένο από το Rocket Man του Έλτον Τζον.

Ο Γουίλιαμς δίνει την ευκαιρία, σε όποιον το επιθυμεί, να μπει στο κοινοβούλιο της χώρας του - με ένα μικρό τίμημα. Οι πρέσβεις πληρώνουν 10-25 δολάρια το μήνα, αλλά η υπηκοότητα είναι ανοιχτή και δωρεάν σε όλους.

Οι 25.000 πολίτες του Slowjamastan προέρχονται από 120 διαφορετικές χώρες, γεγονός αξιοπρόσεκτο αν σκεφτεί κανείς ότι είναι περισσότεροι απ΄ότι έχει το Βατικανό ή το Τουβαλού.

Σύμφωνα με τον «Σουλτάνο», υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι που κάποιος μπορεί να γίνει πολίτης: ορισμένοι είναι περίεργοι, άλλοι διασκεδάζουν και κάποιοι απλώς αναζητούν ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά τους.