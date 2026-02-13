«Σνίφαρα κοκαΐνη από καπάκια τουαλέτας»: Σάλος στις ΗΠΑ από τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Κένεντι

Αντιδράσεις προκάλεσε εκ νέου ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, μετά από δήλωσή του ότι «δεν φοβάται τα μικρόβια», εξηγώντας πως στο παρελθόν «σνίφαρε κοκαΐνη από καπάκια τουαλέτας», στο πλαίσιο αναφοράς στον αγώνα του με τις εξαρτήσεις.

Ο Κένεντι, γνωστός και ως RFK Jr., έκανε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση σε συνέντευξή του στο podcast «This Past Weekend» του κωμικού Theo Von. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το κοινό παρελθόν τους με την κατάχρηση ουσιών και τη συμμετοχή τους σε ομάδες υποστήριξης, οι οποίες διακόπηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19. Όπως ανέφεραν, στη συνέχεια δημιούργησαν μια άτυπη «πειρατική» ομάδα που συνέχισε να συναντάται παρά τους περιορισμούς.

Μιλώντας για τις δεκαετίες αποκατάστασής του από τον αλκοολισμό και την τοξικοεξάρτηση, ο Κένεντι δήλωσε: «Δεν φοβάμαι ένα μικρόβιο… Παλιά σνίφαρα κοκαΐνη από καπάκια τουαλέτας», ενώ πρόσθεσε: «Ξέρω ότι αυτή η ασθένεια θα με σκοτώσει», αναφερόμενος στην εξάρτηση. «Αν δεν τη θεραπεύσω — και για μένα αυτό σημαίνει να πηγαίνω σε συναντήσεις κάθε μέρα — είναι καταστροφική για τη ζωή μου».

Αντιδράσεις και αιτήματα παραίτησης

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της αμερικανικής υγειονομικής πολιτικής προκάλεσαν έντονες επικρίσεις. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Protect Our Care, που δραστηριοποιείται υπέρ της προσιτής υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ, ζήτησε την παραίτησή του.

Σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε τον Κένεντι «το πιο επικίνδυνο, ανεπαρκώς προετοιμασμένο και ακατάλληλο πρόσωπο που έχει αναλάβει ποτέ μια τόσο κρίσιμη ομοσπονδιακή υπηρεσία με εξουσίες ζωής και θανάτου». Ο πρόεδρος της οργάνωσης, Brad Woodhouse, περιορίστηκε στη μονολεκτική τοποθέτηση: «Παραίτηση».

Κριτική διατυπώθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Πενσιλβάνια, Malcolm Kenyatta, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Για κάποιο λόγο δεν εμπιστεύομαι αυτόν τον άνθρωπο σε θέματα δημόσιας υγείας».

Το παρελθόν με τις εξαρτήσεις

Ο Κένεντι έχει αναφερθεί κατ’ επανάληψη στον εθισμό του στα ναρκωτικά, ο οποίος — όπως έχει δηλώσει — ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Robert F. Kennedy, τον Ιούνιο του 1968 στο Los Angeles.

Έχει συλληφθεί δύο φορές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά: το 1970 για κατοχή κάνναβης και το 1983 για κατοχή ηρωίνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δεύτερη σύλληψη αποτέλεσε καθοριστικό σημείο που τον οδήγησε στην απεξάρτηση.

Κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Κένεντι έγινε επίσης γνωστός για τη σκεπτικιστική στάση του απέναντι στα εμβόλια, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμούς που έχουν διαψευστεί επιστημονικά, όπως η υποτιθέμενη σύνδεση των εμβολίων με τον αυτισμό στα παιδιά.