Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν ανάμεσα σε εθνικιστές και αντιφασιστικές ομάδες: Εγκεφαλικά νεκρός ένας 23χρονος

Επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στη Λιόν της Γαλλίας, ανάμεσα σε εθνικιστικές και αντιφασιστικές ομάδες. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 23χρονος.

Ασθενοφόρο στη Γαλλία
Ασθενοφόρο στη Γαλλία | Shutterstock
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα (13/2) στη Λιόν, στη Γαλλία ανάμεσα σε ομάδα εθνικιστών και ομάδα ANTIFA. 

Η ένταση ξεκίνησε όταν αρκετές γυναίκες από ακροδεξιά φεμινιστική οργάνωση άνοιξαν ένα πανό που επέκρινε τους «ισλαμοαριστερούς» στο πανεπιστήμιο.

Ύστερα, οι γυναίκες κατήγγειλαν βίαια επεισόδια ενώ κατά την ένταση ένας 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά..

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο 23χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αιμάτωμα, και φέρεται να είναι εγκεφαλικά νεκρός. 

