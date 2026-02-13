Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν ανάμεσα σε εθνικιστές και αντιφασιστικές ομάδες: Εγκεφαλικά νεκρός ένας 23χρονος

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα (13/2) στη Λιόν, στη Γαλλία ανάμεσα σε ομάδα εθνικιστών και ομάδα ANTIFA.
Η ένταση ξεκίνησε όταν αρκετές γυναίκες από ακροδεξιά φεμινιστική οργάνωση άνοιξαν ένα πανό που επέκρινε τους «ισλαμοαριστερούς» στο πανεπιστήμιο.
Ύστερα, οι γυναίκες κατήγγειλαν βίαια επεισόδια ενώ κατά την ένταση ένας 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά..
Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο 23χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αιμάτωμα, και φέρεται να είναι εγκεφαλικά νεκρός.
