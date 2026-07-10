Social media: Η Κομισιόν εξετάζει ενιαίο όριο ηλικίας για ανήλικους - Επιφυλακτικότητα για το μέτρο

Με τη στήριξη της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην επιβολή περιορισμών στα social media από ανηλίκους, η Ευρώπη εισέρχεται σε συζητήσεις για ενδεχόμενη θέσπιση ενιαίων ορίων ηλικίας εντός της Ένωσης.

Η Γαλλία σχεδιάζει να επιβάλει ηλικιακούς περιορισμούς έως τον Σεπτέμβριο, ενώ η Δανία και η Ελλάδα στοχεύουν στην υιοθέτηση σχετικών μέτρων μέχρι το τέλος του 2026. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» ώστε οι χώρες να προχωρήσουν ανεξάρτητα από αυτή στις πρωτοβουλίες τους.

Ωστόσο, αρκετές κρίσιμες πτυχές παραμένουν ασαφείς. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν οι Βρυξέλλες θα θεσπίσουν ένα ενιαίο ελάχιστο όριο ηλικίας για όλα τα κράτη-μέλη ή αν θα αφήσουν κάθε χώρα να καθορίσει τη δική της ηλικία πρόσβασης στις πλατφόρμες.

Social media - Το ζήτημα της πρόσβασης

«Η πολιτική ηγεσία στο Παρίσι πιέζει για περισσότερη δράση», δήλωσε στο POLITICO αξιωματούχος κράτους-μέλους της ΕΕ, που συμμετέχει στενά στις σχετικές διαβουλεύσεις, εννοόντας τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

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Πριν μερικές εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε με ταχείες διαδικασίες μια τεχνική λύση για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών στο διαδίκτυο, ακριβώς πριν από την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο ζήτημα, την οποία είχε συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Στη συνέχεια, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο εργαλείο εμφάνιζε κενά ασφαλείας. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα προβλήματα αυτά έχουν πλέον διορθωθεί και ότι το σύστημα έχει ενισχυθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, η εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκαθάρισε προς τη γαλλική κυβέρνηση, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ότι μπορεί να προχωρήσει στον καθορισμό της δικής της ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εθνικοί κανόνες δεν θα περιλαμβάνουν διατάξεις που παρεμβαίνουν στις εποπτικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Την ίδια στιγμή, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για θέματα τεχνολογίας, Χένα Βιρκούνεν, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί πως οι απαγορεύσεις αποτελούν από μόνες τους τη λύση στο πρόβλημα.

«Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να καταστήσουμε το διαδίκτυο ασφαλές για όλους και ιδιαίτερα για τους ανηλίκους, καθώς το διαδικτυακό περιβάλλον αποτελεί πλέον πολύ σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς μας», είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος σε δημοσιογράφους.