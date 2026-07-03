Αποκάλυψη BBC: Πώς διαφημίσεις στο Instagram παρέπεμπαν σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Έρευνα του BBC Eye υποστηρίζει ότι το Instagram πρόβαλε πληρωμένες διαφημίσεις οι οποίες προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία.

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφοι του BBC εντόπισαν διαφημίσεις στο Instagram με όρους όπως «βίντεο βιασμού» και «βίντεο παιδιού» που οδηγούσαν τους χρήστες σε κανάλια του Telegram όπου πωλούνταν παράνομο υλικό.

Δημιουργώντας έναν λογαριασμό στο Instagram το BBC διαπίστωσε ότι μέσα σε λίγες ημέρες η πλατφόρμα άρχισε να του προβάλλει όλο και πιο σεξουαλικοποιημένες διαφημίσεις φτάνοντας τελικά σε διαφημίσεις που προωθούσαν υλικά με παιδιά.

Το BBC αρχικά έκανε αναφορά σε μία από αυτές τις διαφημίσεις του Instagram με την πλατφόρμα να απαντά ότι δεν υπάρχει παραβίαση των κανόνων χρήσης. Ωστόσο, έπειτα από αίτημα για επίσημη απάντηση, η Meta αφαίρεσε πολλές από τις διαφημίσεις, απενεργοποίησε σχετκούς λογαριασμούθς και μπλόκαρε συνδέσμούς.

Ακολούθησε αίτημα της κυβέρνησης της Ινδίας για εξηγήσεις από τη Meta και από την πλευρά του το Telegram δήλωσε ότι αφαιρούνται μαζικά αυτές οι ομάδες και τα κανάλια, αν και το BBC διαπιστώνει ότι τουλάχιστον ένα από αυτά λειτουργεί ακόμα.

Σύμφωνα με το άρθρο του BBC oi διαφημίσεις του Instagram ελέγχονται πριν δημοσιευθούν, κυρίως με αυτοματοποιημένα συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη. Η Meta αναγνώρισε ότι κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο και ότι ορισμένες παραβιάσεις μπορεί να διαφεύγουν.

Πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Facebook/Meta παραδέχηκε ότι οι αλγόριθμοι της εταιρείας είναι σχεδιασμένοι ώστε να κρατούν τους χρήστες στην πλατφόρμα προβάλλοντας όλο και πιο ακραίο περιεχόμενο, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνα αποτελέσματα αν δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος.

Η Meta απάντησε ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί προτεραιότητα, αρνήθηκε ότι προωθεί σκόπιμα τέτοιο περιεχόμενο και ανέφερε ότι αφαιρεί εκατομμύρια ύποπτους λογαριασμούς και συνεργάζεται με τις αρχές για την αντιμετώπιση της παιδικής εκμετάλλευσης.

