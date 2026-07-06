Σοκ στη Βρετανία: Δολοφόνησε και διαμέλισε τη γειτόνισσά του – Είχε εμμονή με τον Χάνιμπαλ Λέκτερ

Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό συγκλονίζει τη Βρετανία, καθώς ένας 48χρονος άνδρας ομολόγησε ότι δολοφόνησε και διαμέλισε τη 55χρονη γειτόνισσά του, ενώ φέρεται να δήλωνε πως είχε εμμονή με τον φανταστικό χαρακτήρα του Χάνιμπαλ Λέκτερ. Ο κατηγορούμενος υπέδειξε μάλιστα στις Αρχές, μέσω σχεδιαγράμματος, το σημείο όπου είχε θάψει τα λείψανα του θύματος.

Η σορός της 55χρονης εντοπίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ρηχό τάφο στο Κέιμπριτζσαϊρ, διαμελισμένη σε δέκα κομμάτια, έπειτα από την ομολογία του δράστη. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο 48χρονος είχε περιγράψει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη δολοφονία, ενώ φέρεται να είχε εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για τον κινηματογραφικό χαρακτήρα του Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Οι εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι το θύμα δολοφονήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου του 2025, ενώ τα στοιχεία της έρευνας περιλαμβάνουν ίχνη αίματος στην κατοικία του κατηγορούμενου, χρήση της τραπεζικής κάρτας της γυναίκας μετά τον θάνατό της και την ομολογία του ίδιου, ο οποίος παραδέχθηκε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο ταφής.

Η υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί με την επιβολή της ποινής στον κατηγορούμενο, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.