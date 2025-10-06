Σοκ στην Αλβανία: Δικαστής δολοφονήθηκε μέσα σε αίθουσα Εφετείου

Συγκλονισμένη παραμένει η αλβανική κοινωνία μετά τη δολοφονία του δικαστή Άστριτ Καλάτζα, ο οποίος έπεσε νεκρός μέσα στην αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα, την ώρα που εκφωνούσε ποινή σε υπόθεση.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:40 τοπική ώρα (16:40 Ελλάδας), όταν ο κατηγορούμενος, αντί να ακούσει την απόφαση, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τρεις φορές τον δικαστή, σύμφωνα με πηγές του Oranews.

Ο Καλάτζα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Τραυματίες από την επίθεση είναι ακόμη δύο άτομα, πατέρας και γιος, που βρίσκονταν στην αίθουσα. Ο ένας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δεύτερος δέχεται ιατρική φροντίδα σε σταθερή κατάσταση.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 30χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή σε δικαστική διαμάχη για ιδιοκτησιακό ζήτημα. Συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Η πολιτική ηγεσία της χώρας καταδίκασε με έντονο τρόπο το έγκλημα. Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Σάλι Μπερίσα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος και έκανε λόγο για «απόδειξη της κυριαρχίας του εγκλήματος και της ανασφάλειας που επικρατεί στη χώρα».

Ζήτησε δε την αυστηρότερη τιμωρία για τον δράστη και τυχόν συνεργούς του.

