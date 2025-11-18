Σοκ στην Γαλλία: Γυναίκα αυτοκτόνησε με αλυσοπρίονο σε πάρκινγκ καταστήματος

Οι κάτοικοι μιας μικρής πόλης στη Γαλλία έγιναν μάρτυρες ενός σοκαριστικού περιστατικού. Στο πάρκινγκ καταστήματος με είδη σιδηρικά, χρώματα και προϊόντα για ανακαίνιση σπιτιού, μια γυναίκα έβαλε τέλος στη ζωή της μπροστά στα έντρομα μάτια πελατών, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο που είχε μόλις αγοράσει.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην πόλη Gap, στις γαλλικές Άλπεις. Παρά την άμεση επέμβαση των ομάδων έκτακτης ανάγκης, η 60χρονη δεν κατάφερε να σωθεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, η γυναίκα φέρεται να αντιμετώπιζε έντονες αυτοκτονικές σκέψεις. Παράλληλα, η εισαγγελία της πόλης έχει ξεκινήσει έρευνα ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες και η αιτία του θανάτου.