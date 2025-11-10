Μια υπόθεση αναγκαστικού γάμου ανήλικης συγκλονίζει την Ισπανία. Οι γονείς της 14χρονης φέρεται να την πούλησαν σε οικογένεια για 5.000 ευρώ και πέντε μπουκάλια ουίσκι, οδηγώντας την σε γάμο με έναν 20χρονο και σε εξαναγκασμό σε επαιτεία.

Οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις, ενώ η ανήλικη τέθηκε υπό προστασία. Η 14χρονη εξαφανίστηκε τον Ιανουάριο από την πόλη Corella στη Ναβάρα.

Η Υπηρεσία Κοινωνικών Υποθέσεων ειδοποίησε την Guardia Civil ότι μια ρουμανική οικογένεια ενδέχεται να έχει πουλήσει την κόρη της για γάμο. Η Μονάδα Γυναικών και Ανηλίκων της Guardia Civil εντόπισε τους γονείς, ηλικίας 35 ετών, και ξεκίνησε έρευνα.

Τον Οκτώβριο, η αστυνομία Mossos d'Esquadra έλαβε αναφορά ότι ένα κορίτσι ζητούσε ελεημοσύνη έξω από σούπερ μάρκετ στην περιοχή Les Borges Blanques.

Η ανήλικη δεν είχε έγγραφα ούτε φοιτούσε σε σχολείο. Στο τμήμα εμφανίστηκε ένα ζευγάρι που δήλωσε θεία και θείος της, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν οι γονείς του 20χρονου «γαμπρού» που την είχαν αγοράσει.

Αποκαλύψεις μέσω κοινωνικών δικτύων

Οι αστυνομικοί εντόπισαν φωτογραφίες του γάμου στα κοινωνικά δίκτυα, όπου εμφανίζονταν τόσο η ανήλικη όσο και οι γονείς του γαμπρού. Έτσι επιβεβαιώθηκε ότι η οικογένεια είχε πληρώσει για να παντρέψει τον γιο της με το κορίτσι.

Η Guardia Civil συνέλαβε τους γονείς της ανήλικης, ενώ οι Mossos συνέλαβαν τον 20χρονο και τους γονείς του. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, αναγκαστικό γάμο και εκμετάλλευση ανηλίκου μέσω επαιτείας.

Η 14χρονη τέθηκε υπό την προστασία της Γενικής Διεύθυνσης Πρόληψης και Προστασίας Παιδιών και Εφήβων. Η υπουργός Ισότητας και Φεμινισμού της Καταλονίας, Εύα Μενόρ, καταδίκασε έντονα την υπόθεση, υπογραμμίζοντας ότι «το σύστημα πρόληψης λειτούργησε» και ότι η Καταλονία παραμένει αμετακίνητη απέναντι σε κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

