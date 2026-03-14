Σοκ στην Ισπανία: Κατέρρευσε πύργος μεσαιωνικού κάστρου – Δείτε τη στιγμή της καταστροφής

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Ισπανία, όταν ένα τμήμα της ιστορίας «έσβησε» μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο εμβληματικός πύργος του μεσαιωνικού κάστρου Εσκαλόνα κατέρρευσε, προκαλώντας τεράστια σύννεφα σκόνης και δέος στους παρευρισκόμενους.

A tower of a medieval castle in Spain has collapsed



The tower of the medieval Escalona Castle has collapsed. Fortunately, no one was injured in the incident.



The castle will be closed to tourists for the coming weeks to assess the damage and inspect the rest of the structure. pic.twitter.com/SR6IbcmEUP — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την κατάρρευση δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς το σημείο ήταν άδειο εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, η ζημιά στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής είναι ανυπολόγιστη.

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως το κάστρο θα παραμείνει ερμητικά κλειστό για τους τουρίστες τις επόμενες εβδομάδες.

Ειδικά κλιμάκια μηχανικών και αρχαιολόγων σπεύδουν στο σημείο για να εκτιμήσουν το μέγεθος της καταστροφής και να επιθεωρήσουν τη στατικότητα του υπόλοιπου κτίσματος, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καταρρεύσεις.

