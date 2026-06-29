Σοκ στην Καλιφόρνια: Εντοπίστηκαν λείψανα περισσότερων από 100 σκύλων σε καταφύγιο

Η αστυνομία στην κομητεία Humboldt της Καλιφόρνια εντόπισε τα λείψανα περισσότερων από 100 σκύλων σε εγκαταστάσεις του καταφυγίου ζώων «Miranda’s Rescue Animal Sanctuary», το οποίο λειτουργούσε ως καταφύγιο, το οποίο δεν σκοτώνει ζώα.
Σύμφωνα με τις Αρχές, κατά την έρευνα στον χώρο βρέθηκαν συνολικά 117 ολόκληρα λείψανα σκύλων σε δύο σημεία εκσκαφής, καθώς και 21 κρανία, εκατοντάδες οστά, έξι μικροτσίπ και περίπου 600 περιλαίμια ζώων.
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ζώα βρίσκονταν σε διαφορετικά στάδια αποσύνθεσης, ενώ σε ακτινογραφίες 70 από αυτά εντοπίστηκαν ενδείξεις από θραύσματα σφαιρών. Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση ως πιθανή κακοποίηση ζώων και απάτη, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο σερίφης της περιοχής δήλωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση με μεγάλο όγκο αποδεικτικών στοιχείων και πολλαπλές καταθέσεις που πρέπει να εξεταστούν.
Από την πλευρά της, η υπεύθυνη του καταφυγίου υποστηρίζει ότι το ίδρυμα λειτουργεί ως «no-kill» καταφύγιο και ότι οι ευθανασίες γίνονταν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σοβαρά προβλήματα υγείας ή επικίνδυνη συμπεριφορά των ζώων, προσθέτοντας ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονταν με γνώμονα την ευζωία και τη δημόσια ασφάλεια.
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