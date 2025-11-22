Μενού

Σοκ στην Πορτογαλία: Νεκρός ο αρχηγός των οπαδών της Μπενφίκα κοντά στο «Ντα Λουζ»

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πορτογαλία ο πυροβολισμός του αρχηγού των οργανωμένων της Μπενφίκα.

Η είδηση του θανάτου του Σέρτζιο Καετάνο, ηγέτη των «Red Devils» της Μπενφίκα, επισκίασε την πρόκριση των Αετών στους «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας, με την υπογραφή Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο αρχηγός των οργανωμένων βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του κοντά στο στάδιο «Ντα Λουζ», λίγες ώρες αφότου η οικογένειά του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στα Μέσα της χώρας, ο θάνατός του φαίνεται να προήλθε από πυροβολισμό, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία.

