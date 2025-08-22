Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στη δυτική Νέα Υόρκη, και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε.

Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άτομα.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.

Μεταφραστές σπεύδουν να βοηθήσουν την αστυνομία, καθώς οι περισσότεροι επιβάτες του τουριστικού λεωφορείου ήταν Ινδοί, Κινέζοι και Φιλιππινέζοι, αναφέρουν οι Αρχές.

Μια λίστα των επιβατών που παρέχει η εταιρεία λεωφορείων επιβεβαιώνει ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 52 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.