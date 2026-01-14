Σοκ στις ΗΠΑ: Νεκρός από πυρά 20χρονος αστέρας του κολεγιακού μπάσκετ

Ο Αντρέ Μπελ, ένας 20χρονος αστέρας του κολεγιακού μπάσκετ των ΗΠΑ, πέθανε μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε ένοπλο επεισόδιο στο Νάσβιλ την Κυριακή. Ο Μπελ, φοιτητής του δεύτερου έτους στο Πανεπιστήμιο Φισκ, όπου σπούδαζε Διοίκηση Επιχειρήσεων, πέθανε από τα τραύματά του στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ τη Δευτέρα.
Ο Αντρέ Μπελ, φοιτητής του δεύτερου έτους στο Fisk University, όπου σπούδαζε Διοίκηση Επιχειρήσεων και αγωνιζόταν στην ομάδα μπάσκετ, επέστρεφε στο πανεπιστήμιο μέσω της εθνικής οδού I-65 βόρεια, μαζί με δύο φίλους του, μετά από εκδήλωση γυμναστικής στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με την Metropolitan Nashville Police Department, οι επιβαίνοντες στο όχημα αντιλήφθηκαν ένα σκούρο σεντάν να κινείται στην αριστερή λωρίδα δίπλα τους. Όπως κατέθεσαν, είχαν αποσπαστεί από τα κινητά τους τηλέφωνα όταν άκουσαν ξαφνικά πολλαπλούς πυροβολισμούς και διαπίστωσαν ότι ο Μπελ είχε δεχθεί πυρά.
Το λευκό Nissan Sentra που οδηγούσε ο Μπελ επιβράδυνε, επανήλθε στη ροή της κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ένα κόκκινο φορτηγάκι, ενώ το σκούρο σεντάν απομακρύνθηκε από το σημείο.
Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, «τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το όχημα από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά στο παρμπρίζ», καθώς στο σημείο εντοπίστηκαν θραύσματα γυαλιού.
Ο 20χρονος υπέστη τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Vanderbilt University Medical Center, όπου υπέκυψε στα τραύματά του τη Δευτέρα.
- Τι κατέθεσε ο πατέρας της 16χρονης: Πού πιστεύουν οι Αρχές ότι βρίσκεται η Λόρα
- Όλα ανοιχτά με το συμβόλαιο του Γιώργου Λιάγκα: Το τέλος σαν σενάριο και η πιθανή μετακίνηση
- Σε αυτό το σημείο ανοίγει το γυμναστήριο του Τάιλερ Μακμπέθ - Πόσο θα είναι η μηνιαία συνδρομή
- Survivor: «Αυτό που βλέπεις είναι 100% ο Gio - Θέλει να τον θυμούνται σαν τον Μέγα Αλέξανδρο» λέει η σύντροφός του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.