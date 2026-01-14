Σοκ στις ΗΠΑ: Νεκρός από πυρά 20χρονος αστέρας του κολεγιακού μπάσκετ

Ο Αντρέ Μπελ, ένας 20χρονος αστέρας του κολεγιακού μπάσκετ των ΗΠΑ, πέθανε μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε ένοπλο επεισόδιο στο Νάσβιλ την Κυριακή. Ο Μπελ, φοιτητής του δεύτερου έτους στο Πανεπιστήμιο Φισκ, όπου σπούδαζε Διοίκηση Επιχειρήσεων, πέθανε από τα τραύματά του στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ τη Δευτέρα.

Ο Αντρέ Μπελ, φοιτητής του δεύτερου έτους στο Fisk University, όπου σπούδαζε Διοίκηση Επιχειρήσεων και αγωνιζόταν στην ομάδα μπάσκετ, επέστρεφε στο πανεπιστήμιο μέσω της εθνικής οδού I-65 βόρεια, μαζί με δύο φίλους του, μετά από εκδήλωση γυμναστικής στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης.

HBCU Basketball Player Andre Bell 20 Shot Dead in Highway Shooting pic.twitter.com/RqueRR3irU — BigmanshaneNews (@BIGMANSHANE1) January 13, 2026

Σύμφωνα με την Metropolitan Nashville Police Department, οι επιβαίνοντες στο όχημα αντιλήφθηκαν ένα σκούρο σεντάν να κινείται στην αριστερή λωρίδα δίπλα τους. Όπως κατέθεσαν, είχαν αποσπαστεί από τα κινητά τους τηλέφωνα όταν άκουσαν ξαφνικά πολλαπλούς πυροβολισμούς και διαπίστωσαν ότι ο Μπελ είχε δεχθεί πυρά.

Το λευκό Nissan Sentra που οδηγούσε ο Μπελ επιβράδυνε, επανήλθε στη ροή της κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ένα κόκκινο φορτηγάκι, ενώ το σκούρο σεντάν απομακρύνθηκε από το σημείο.

We are heartbroken by the passing of Andre Bell. Our prayers are with his family, friends, teammates, and the entire @fiskathletics community during this time. pic.twitter.com/UuhNEtQkfa — HBCU+ (@HBCU_Plus) January 13, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, «τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το όχημα από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά στο παρμπρίζ», καθώς στο σημείο εντοπίστηκαν θραύσματα γυαλιού.



Ο 20χρονος υπέστη τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Vanderbilt University Medical Center, όπου υπέκυψε στα τραύματά του τη Δευτέρα.