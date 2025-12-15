Ημέρα πένθους μετά το μακελειό στην Αυστραλία: Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες σε όλη τη χώρα

Μεσίστιες θα κυματίζουν σήμερα (15/12) οι σημαίες παντού στην Αυστραλία ως ένδειξη εθνικού πένθους μετά την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, με απολογισμό 16 νεκρούς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι.

«Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», δήλωσε. Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική» και «αντισημιτική», κατά τον ΣΚΑΙ.

Τουλάχιστον 40 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση κατά της εκδήλωσης της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ, ανακοίνωσε σε νεότερο απολογισμό η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Ουαλίας.

Αυστραλία: Πατέρας και γιος οι δράστες

Το βράδυ της Κυριακής η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης είναι ένας 50χρονος πατέρας και ο 24 ετών γιος του, με τις αρχές να δηλώνουν ότι δεν αναζητούν τρίτο δράστη.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 παραμένουν στο νοσοκομείο μετά τους χθεσινούς πυροβολισμούς στο Μπόνταϊ», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο X, πρώτες πρωινές ώρες Δευτέρας, τοπική ώρα.

Ο πατέρας σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά ενώ ο γιος παραμένει στο νοσοκομείο τραυματισμένος.

Οι έρευνες έδειξαν ότι έξι πυροβόλα όπλα είχαν άδεια οπλοφορίας για τον 50χρονο και έξι βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος. Κατείχε άδεια οπλοφορίας για περίπου μια δεκαετία.

Αξιωματικός της αστυνομίας αρνήθηκε να σχολιάσει ερωτήσεις σχετικά με την ιδεολογία ή το κίνητρο.