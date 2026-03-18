Σοκ στο Χόλιγουντ: Ηθοποιός του Nickelodeon συνελήφθη για διάρρηξη στο Μαλιμπού

Ο 31χρονος ηθοποιός Κρις Ό Νιλ, ο οποίος λατρεύτηκε από το εφηβικό κοινό και έγινε διάσημος στο κανάλι Nickelodeon, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης διάρρηξης που θυμίζει σενάριο αστυνομικής ταινίας. Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου στο κοσμικό Μαλιμπού. Σύμφωνα με το ΤΜΖ, ένας ιδιοκτήτης σπιτιού πάγωσε όταν είδε από τις κάμερες ασφαλείας τρεις εισβολείς να παραβιάζουν την ιδιοκτησία του.

Nickelodeon Star Chris O'Neal Arrested After Malibu House Break-In https://t.co/oK8R6iaHfJ pic.twitter.com/Io3y1om9ua — TMZ (@TMZ) March 18, 2026

Οι δράστες φέρεται να εισήλθαν από την πίσω πλευρά και προσπάθησαν να «τυφλώσουν» το σύστημα καταγραφής, όμως ήταν ήδη αργά. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο Κρις Ό Νιλ. Ο ηθοποιός οδηγήθηκε αμέσως στις φυλακές της κομητείας του Λος Άντζελες.

Παρόλο που αφέθηκε ελεύθερος το απόγευμα της Τρίτης, η είδηση έχει προκαλέσει σάλο, καθώς ο Ο' Νιλ ήταν ένα από τα «χρυσά παιδιά» της τηλεόρασης. Έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Κέβιν Ριντ στη σειρά «How to Rock», ενώ είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους και σε άλλες επιτυχίες όπως το «Greenhouse Academy».

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι του ηθοποιού δεν έχουν προβεί σε καμία δήλωση, ενώ οι θαυμαστές του παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις για τις κατηγορίες που θα του απαγγελθούν.