Σοκ στο Κάνσας: 22χρονος απαγάγει 35χρονη – Καρέ καρέ η στιγμή

Μια δραματική σκηνή καταγράφηκε από κάμερα θυροτηλεφώνου σε κατοικία στο Κάνσας, όταν 35χρονη γυναίκα έπεσε θύμα απαγωγής από τον ίδιο της τον σύντροφο.
Στο υλικό ακούγονται οι απεγνωσμένες κραυγές της γυναίκας, την ώρα που ένας άνδρας την αρπάζει βίαια από πίσω και την απομακρύνει, παρά τις εκκλήσεις της για βοήθεια. Όπως αποδείχθηκε, ο δράστης ήταν ο 22χρονος σύντροφός της.
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, έξω από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια η γυναίκα επικοινώνησε με το τμήμα της Γουιτσίτα, επιβεβαιώνοντας ότι είναι το πρόσωπο που εμφανίζεται στο βίντεο.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αρχών, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η γυναίκα δεν φέρει σοβαρούς τραυματισμούς.
Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 22χρονου, ο οποίος κρατείται και αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη με στραγγαλισμό, ενδοοικογενειακή επίθεση και παράνομη κατακράτηση.
- «Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.