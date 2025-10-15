Σοκ στο Κάνσας: 22χρονος απαγάγει 35χρονη – Καρέ καρέ η στιγμή

Μια δραματική σκηνή καταγράφηκε από κάμερα θυροτηλεφώνου σε κατοικία στο Κάνσας, όταν 35χρονη γυναίκα έπεσε θύμα απαγωγής από τον ίδιο της τον σύντροφο.

🚨BREAKING: Horrifying video released by the Wichita Police Dept. of a kidnapping yesterday morning and they’re asking for the public’s help in identifying the woman and her assailant.



This is every woman’s worst nightmare.



If you recognize her, immediately call 911. pic.twitter.com/QqC7I5UPQb — Dapper Detective (@Dapper_Det) October 13, 2025

Στο υλικό ακούγονται οι απεγνωσμένες κραυγές της γυναίκας, την ώρα που ένας άνδρας την αρπάζει βίαια από πίσω και την απομακρύνει, παρά τις εκκλήσεις της για βοήθεια. Όπως αποδείχθηκε, ο δράστης ήταν ο 22χρονος σύντροφός της.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, έξω από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια η γυναίκα επικοινώνησε με το τμήμα της Γουιτσίτα, επιβεβαιώνοντας ότι είναι το πρόσωπο που εμφανίζεται στο βίντεο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αρχών, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η γυναίκα δεν φέρει σοβαρούς τραυματισμούς.

This evening around 7 p.m. officers with the Domestic Intervention and Violence Reduction team (DIVRT) located and arrested a 22-year-old male in relation to the doorbell surveillance case.

The male has been booked into Sedgwick County Jail for charges of Aggravated Battery… pic.twitter.com/lsZEsqFLyG — Wichita Police (@WichitaPolice) October 15, 2025

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 22χρονου, ο οποίος κρατείται και αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη με στραγγαλισμό, ενδοοικογενειακή επίθεση και παράνομη κατακράτηση.