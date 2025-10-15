Μενού

Σοκ στο Κάνσας: 22χρονος απαγάγει 35χρονη – Καρέ καρέ η στιγμή

Η κάμερα του θυροτηλεφώνουω κατέγραψε την αρπαγή της 35χρονης από τον σύντροφό της.

απαγωγή
Απαγωγή νεαρής | X / @Dapper_Det
Μια δραματική σκηνή καταγράφηκε από κάμερα θυροτηλεφώνου σε κατοικία στο Κάνσας, όταν 35χρονη γυναίκα έπεσε θύμα απαγωγής από τον ίδιο της τον σύντροφο.

Στο υλικό ακούγονται οι απεγνωσμένες κραυγές της γυναίκας, την ώρα που ένας άνδρας την αρπάζει βίαια από πίσω και την απομακρύνει, παρά τις εκκλήσεις της για βοήθεια. Όπως αποδείχθηκε, ο δράστης ήταν ο 22χρονος σύντροφός της.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, έξω από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια η γυναίκα επικοινώνησε με το τμήμα της Γουιτσίτα, επιβεβαιώνοντας ότι είναι το πρόσωπο που εμφανίζεται στο βίντεο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αρχών, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η γυναίκα δεν φέρει σοβαρούς τραυματισμούς.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 22χρονου, ο οποίος κρατείται και αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη με στραγγαλισμό, ενδοοικογενειακή επίθεση και παράνομη κατακράτηση.

