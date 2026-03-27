Σοκ στο παγκόσμιο γκολφ: Αναποδογύρισε το όχημα του Τάιγκερ Γουντς – Άγνωστη η κατάστασή του

Συναγερμός έχει σημάνει στον παγκόσμιο αθλητισμό, καθώς ο 50χρονος θρύλος του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς, ενεπλάκη την Παρασκευή σε νέο, σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα, όταν το όχημα του αθλητή εξετράπη της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα ερευνώνται επισταμένως από τις αρχές, ενώ παραμένει εντελώς ασαφές εάν ο Γουντς έχει τραυματιστεί και ποια είναι η σοβαρότητα της κατάστασής του.

BREAKING: Tiger Woods involved in a rollover crash in Florida, according to ABC News. pic.twitter.com/fhYWerA8Yn — Resist Wire (@ResistWire) March 27, 2026

Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο Αμερικανός αθλητής εμπλέκεται σε τροχαίο, με τις εικόνες του ανεστραμμένου οχήματος να ξυπνούν μνήμες από το εφιαλτικό ατύχημα του Φεβρουαρίου του 2021. Τότε, το SUV του είχε βγει με μεγάλη ταχύτητα από παραλιακό δρόμο στο Λος Άντζελες, προκαλώντας του πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και τον αστράγαλο. Η κατάστασή του μάλιστα ήταν τόσο κρίσιμη, που, όπως είχε αποκαλύψει αργότερα ο ίδιος, οι γιατροί εξέταζαν σοβαρά ακόμη και το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού.

Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο για τον 50χρονο αθλητή, ο οποίος βρισκόταν σε φάση ανάρρωσης μετά από μια έβδομη χειρουργική επέμβαση στην πλάτη τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Γουντς έδινε μάχη για να επιστρέψει στα γήπεδα και δεν είχε αποφασίσει ακόμη οριστικά εάν το σώμα του θα του επέτρεπε να αγωνιστεί στο επερχόμενο τουρνουά Masters, το διάστημα 9 έως 12 Απριλίου.