Σοκ στον κόσμο των influencers: Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο της Νταϊάνα Έριας

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο θάνατος της 39χρονης influencer και διατροφολόγου Νταϊάνα Άρεας, η οποία διέθετε περισσότερους από 200.000 ακολούθους στο Instagram.

Η Άρεας εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης με τραύματα στο σώμα της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ferreira Machado . Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, η ίδια εγκατέλειψε τη μονάδα χωρίς άδεια και επέστρεψε στο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμενε.

Λίγες ώρες αργότερα, η σορός της βρέθηκε στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας Unique Towers στο Campos dos Goytacazes, βορειοανατολικά του Ρίο ντε Τζανέιρο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της.

Η Νταϊάνα είχε χτίσει μια ισχυρή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, μοιράζοντας συμβουλές για υγιεινή ζωή, άσκηση και ισορροπημένη διατροφή. Παράλληλα, είχε συμμετάσχει σε αγώνες bodybuilding, κερδίζοντας την εκτίμηση της κοινότητας του fitness.

Η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, πριν από πέντε ημέρες, έχει κατακλυστεί από μηνύματα θλίψης και αποχαιρετισμού. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες. Αναπαύσου εν ειρήνη, όμορφη», έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ άλλος σημείωσε: «Ήσουν όχι μόνο αθλήτρια και διατροφολόγος, αλλά και μια σπουδαία μητέρα και εξαιρετικά έξυπνη γυναίκα».