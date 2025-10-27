Σοκ: Θύμα απαγωγής ο παίκτης της Ζενίτ Αντρέι Μοστόβοϊ - «Εγκέφαλος» μία φοιτήτρια - Πώς σώθηκε

Σοκ στον κόσμο του ποδοσφαίρου, καθώς ο 27χρονος παίκτης της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Αντρέι Μοστόβοϊ, έπεσε θύμα επιχείρησης απαγωγής, με «εγκέφαλο» του σχεδίου μία... 19χρονη φοιτήτρια.

Σύμφωνα με τη Ρωσική Επιτροπή Ερευνών (ICC), οι δράστες συνελήφθησαν από τις αρχές, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

As Russia continues to devolve into the 4th century, kidnapping for ransom is again increasing in popularity.



Here in St Petersburg, a group kidnaps the son of state Duma deputy Vyacheslav Makarov, after which he was confined and beaten until cash was transferred. Similar… pic.twitter.com/ij5zuEpNDG — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 27, 2025

Ο Μοστόβοϊ, την ώρα που περπατούσε στον δρόμο, δέχθηκε επίθεση από τέσσερις άνδρες, οι οποίοι προσπάθησαν να τον εξαναγκάσουν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο.

Η έγκαιρη επέμβαση του παίκτη χόκεϊ Αλεξάντερ Γκρακούν αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς έσπευσε να βοηθήσει τον ποδοσφαιριστή, αποτρέποντας την απαγωγή.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, Ιρίνα Βόλκ, πίσω από την απόπειρα φέρεται να βρίσκεται μια 19χρονη φοιτήτρια, κάτοικος της περιοχής του Λένινγκραντ, η οποία φέρεται να συντόνισε τη δράση των απαγωγέων μέσω της πλατφόρμας Telegram.

