Γυναίκα διαιτητής αποκαλύπτει ότι της έκαναν παρατήρηση για την εμφάνιση της: «Τραβάς την προσοχή»

Η κορυφαία διαιτητής Μανουέλα Νικολόζι κατήγγειλε ανοιχτά τον σεξιστικό χαρακτήρα του ποδοσφαίρου, αποκαλύπτοντας ότι κάποτε της ζητήθηκε να «μετριάσει την εμφάνισή της» επειδή «τραβούσε υπερβολικά την προσοχή».

Η 45χρονη Ιταλογαλλίδα έχει σφυρίξει πάνω από 200 επαγγελματικούς αγώνες σε ανδρικό και γυναικείο ποδόσφαιρο και έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των 50 πιο ισχυρών γυναικών της Ιταλίας από το Fortune Italia.

Στην καριέρα της περιλαμβάνονται συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 και του 2020, ενώ το 2019 έγινε η πρώτη Ιταλίδα διαιτητής σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και την ίδια χρονιά ήταν βοηθός διαιτητή στον τελικό του Super Cup Ευρώπης ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τσέλσι.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, η διαδρομή της δεν ήταν εύκολη. Μιλώντας στην Quotidiano Sportivo, είπε:

«Όλοι οι ανώτεροί μου μού έλεγαν: πρέπει να είσαι λιγότερο “ορατή”, τραβάς πολλή προσοχή. Μια χρονιά στη Γαλλία δεν με προήγαγαν από τη Serie C στη Serie B επειδή ήμουν “πολύ εμφανίσιμη”. Ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω».

«Σου βάζουν εμπόδια με κάθε τρόπο»

Η Νικολόζι πρόσθεσε ότι έφυγε από την Ιταλία στα 20 της, αφού συνειδητοποίησε πως «δεν ήθελαν γυναίκες διαιτητές»:

«Σε αφήνουν να φτάσεις σε ένα ορισμένο επίπεδο και μετά σου βάζουν εμπόδια με κάθε τρόπο».

Η ίδια θυμήθηκε και ένα τραυματικό περιστατικό από τα πρώτα της χρόνια: «Σφύριζα έναν αγώνα στην κατηγορία Eccellenza του Λάτσιο και μετά το ματς κλειδώθηκα στα αποδυτήρια. Οι προπονητές και οι παράγοντες φώναζαν “θα σε σκοτώσουμε, βγες έξω”. Κάλεσα την αστυνομία που με συνόδευσε για να βγω με ασφάλεια».

Η Νικολόζι τόνισε ότι η βία και η λεκτική κακοποίηση είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι διαιτητές, όμως οι γυναίκες βιώνουν και σεξουαλική παρενόχληση.

«Ναι, έχω παρενοχληθεί, αλλά δε θέλω να μιλήσω γι’ αυτό. Δεν ενέδωσα ποτέ — γι’ αυτό και μου πήρε τόσο καιρό να προχωρήσω στην καριέρα μου».

Η προσέγγιση των ποδοσφαιριστών

Εξήγησε επίσης ότι έχει δεχτεί προσεγγίσεις από ποδοσφαιριστές, αλλά πάντα διατήρησε επαγγελματική στάση:

«Δεν είμαι από τις γυναίκες που ονειρεύονται να βγουν με ποδοσφαιριστές. Είτε απέναντί μου ήταν ο Εμπαπέ είτε ο Σαλάχ, για μένα δεν υπήρχε καμία διαφορά».

(Η αναφορά στους δύο αστέρες, Εμπαπέ και Σαλάχ, έγινε ενδεικτικά – δεν υπονόησε ότι οι ίδιοι την παρενόχλησαν.)

Πρόσφατα, η Νικολόζι ανέλαβε νέο ρόλο ως διαιτητής στην Kings League, το επτά επί επτά πρωτάθλημα που ίδρυσε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Ζεράρ Πικέ το 2022.

Σε ανάρτησή της στα social media δήλωσε:

«Νέοι κανόνες, νέοι πρόεδροι, αλλά πάντα η ίδια ενέργεια και ο ενθουσιασμός για να είμαι μέρος αυτής της φανταστικής διοργάνωσης — ως η μοναδική γυναίκα διαιτητής».