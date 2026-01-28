Σοκαρισμένος ο οδηγός της νταλίκας που συγκρούστηκε με το βαν των οπαδών: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ο Πολωνός οδηγός του φορτηγού με το οποίο συγκρούστηκε το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, δήλωσε ότι στα 34 χρόνια εργασίας του και στα εκατομμύρια χιλιόμετρα που έχει διανύσει, δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο.

Ένας μάρτυρας του ατυχήματος είπε ακόμα ότι, πριν ξεκινήσει να προσπερνά στην αντίθετη κατεύθυνση, το μίνι λεωφορείο εκτελούσε «ανυπόμονες» μανούβρες προσπαθώντας να βρει χώρο.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπήρξε επαφή μεταξύ του μίνι λεωφορείου και του βυτιοφόρου που προσπερνούσε, σύμφωνα και με το Libertatea.

ΠΑΟΚ: Σοκαρισμένος ο οδηγός του φορτηγού

Φτάνοντας στο σημείο, η αστυνομία και οι διασώστες διαπίστωσαν ότι είχε συμβεί μακελειό. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για σύγκρουση μίνι λεωφορείου με φορτηγό, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις να τραυματιστούν.

Αμέσως μετά το ατύχημα, ο οδηγός του φορτηγού στο οποίο έπεσε το μίνι βαν, είπε ότι είχε 34 χρόνια εμπειρίας ως οδηγός και είχε διανύσει εκατομμύρια χιλιόμετρα, αλλά δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο, αν και είχε ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη.

«Οδηγούσα κανονικά και έπεσε κατευθείαν πάνω μου. Πήγε κατευθείαν κάτω από τους τροχούς», είπε ο οδηγός σε κατάσταση σοκ.

ΠΑΟΚ: Ο οδηγός έκανε «μανούβρες»

Ο Τούντορ Κράσιουν, ένας νεαρός άνδρας που βρισκόταν δύο αυτοκίνητα πίσω από το μίνι βαν με του φιλάθλους του ΠΑΟΚ, δήλωσε, επί τόπου, πώς αντιλήφθηκε τη στιγμή του ατυχήματος.

«Έκανε μανούβρες τύπου S για να δει αν μπορούσε να προσπεράσει. Συνέχιζε να κοιτάζει. Κάποια στιγμή, προσπέρασε. Από εκεί που ήμουν εγώ, ήταν σαφές ότι δεν είχε καμία πιθανότητα ή τουλάχιστον ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο.

Το κόκκινο φορτηγό ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Συνειδητοποίησε ενώ προσπερνούσε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και πήγε να ξαναμπεί στη λωρίδα του.

Τη στιγμή που μπήκε στα δεξιά του, εξοστρακίστηκε πάνω στο κόκκινο φορτηγό», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος κάλεσε το 112. Πρόσθεσε ότι μετά το ατύχημα, είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το αυτοκίνητο στα πόδια του.

