Σοκαριστικές εικόνες μετά την έκρηξη στο Νέο Δελχί: Τουλάχιστον ένας νεκρός

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα (11/10) κοντά στο «Κόκκινο Φρούριο» στο Νέο Δελχί στην Ινδία, και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον ένα νεκρό.
Όπως μεταδίδει το Reuters, τα ινδικά ΜΜΕ έδειχναν βίντεο με φλόγες και καπνό να υψώνεται από οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στο παλιό τμήμα του Δελχί.
Πυροσβεστικά οχήματα και ομάδα της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο.
Το «Κόκκινο Φρούριο», γνωστό στην Ινδία ως Lal Qila, είναι ένα φρούριο του 17ου αιώνα, της εποχής των Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και το επισκέπτονται τουρίστες όλο το χρόνο.
