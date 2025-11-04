Το σοκαριστικό οικογενειακό μυστικό του Τζακ Νίκολσον: Ανακάλυψε ότι η αδελφή του ήταν η μητέρα του

Ούτε στο πιο τρελό σενάριο ταινίας δεν θα μπορούσε να διαβάσει ο Τζακ Νίκολσον το σκοτεινό μυστικό που έκρυβε η οικογένειά του, το οποίο ανανακάλυψε μόλις πέθανε η μητέρα και η αδελφή του.

Φανταστείται το σοκ που υπέστη ο διάσημος ηθοποιός, όταν έμαθε ότι η γυναίκα που θεωρούσε για όλη του τη ζωή αδελφή του, αποδείχθηκε μητέρα του, μυστικό που φυλούσε καλά η οικογένεια προκειμένου να αποφύγει το σκάνδαλο.

Ο Νίκολσον, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του 20ου αιώνα, γεννήθηκε το 1937 στο Νέπτουν Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ, αλλά αποδείχθηκε ότι η ανατροφή του βασίστηκε σε ένα τεράστιο ψέμα: μεγάλωσε πιστεύοντας ότι η γιαγιά του ήταν η μητέρα του ενώ η πραγματική μητέρα του ήταν εκείνη που θεωρούσε αδελφή του.

Ο οσκαρικός Νίκολσον, ζούσε σε αυτό το ψέμα για περίπου 40 χρόνια, πριν μάθει επιτέλους στα 37 του χρόνια την αλήθεια.

Η αληθινή μητέρα του Τζακ Νίκολσον

Η βιολογική του μητέρα, Τζουν Νίκολσον, ήταν 18 ετών όταν έμεινε έγκυος, αλλά ο πατέρας του, ένας άντρας ονόματι Ντον, ήταν ήδη παντρεμένος - έτσι, για να αποφύγει τυχόν προβλήματα στην πολύ πιο συντηρητική δεκαετία του 1930, η γιαγιά του, Έθελ Μέι, τον μεγάλωσε σαν δικό της.

Η Τζουν αργότερα συστήθηκε στον Νίκολσον ως η πολύ μεγαλύτερη αδερφή του, ενώ η αδερφή της Λορέιν συστήθηκε επίσης ως αδερφή του ενώ στην πραγματικότητα ήταν η θεία του. Η πρώτη θα έφευγε για το Μαϊάμι για να ακολουθήσει καριέρα ως showgirl, ενώ ο Νίκολσον θα μεγάλωνε με τη βιολογική του γιαγιά.

Ο Νίκολσον σύμφωνα με δηλώσεις του στο Rolling Stone το 1986 είπε ότι ακολούθησε την Τζουν στο Λος Άντζελες σε ηλικία 17 ετών, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική τους σχέση: «Εφόσον η μόνη μου συγγενής στον κόσμο ήταν η Τζουν, η οποία ήταν εκεί, την ακολούθησα».

Απασχολούνταν ως βοηθός γραφείου στο τμήμα κινουμένων σχεδίων στα MGM Studios πριν γίνει γνωστός ως ηθοποιός, αλλά το 1974, πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, Chinatown, στην οποία συμμετείχε, ο Νίκολσον έμαθε όλη την αλήθεια της οικογένειάς του.

Πώς αποκαλύφθηκε η αλήθεια

Οι δημοσιογράφοι του περιοδικού Time κάνοντας έρευνα αποκάλυψαν τη σοκαριστική αλήθεια για τους Νίκολσον, ανακαλύπτοντας μάλιστα ότι ο πατέρας του μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο ηθοποιός φέρεται να είπε εκείνη την εποχή: «Αυτό είναι το πιο άσχημο πράγμα που έχω ακούσει ποτέ», όπως ισχυρίστηκε ο βιογράφος Πάτρικ ΜακΓκίλιγκαν.

Τότε ο Νίκολσον κάλεσε έναν στενό συγγενή ζητώντας απαντήσεις και ενώ αρχικά όλοι αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς, η Λορέιν αποκάλυψε τελικά την αλήθεια, καθώς τόσο η Τζουν όσο και η Έθελ Μέι είχαν ήδη πεθάνει.

Αυτό σήμαινε ότι ο σταρ δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει πρόσωπο με πρόσωπο καμία από τις δύο γυναίκες σχετικά με την τεράστια αποκάλυψη.

Ωστόσο, όπως έχει αποκαλύψει στο Rolling Stone, παρά το μεγάλο μυστικό που του έκρυβαν, δεν ένιωσε καμία δυσαρέσκεια προς την οικογένειά του αλλά αντιθέτως ένιωσε... εντυπωσιασμένος: «Εντυπωσιάστηκα πολύ από την ικανότητά τους να κρατήσουν το μυστικό, αν μη τι άλλο. Το μυστικό οδήγησε στο να συμβούν σπουδαία πράγματα για μένα.»

Ο Νίκολσον μάλιστα το είχε πάει σε άλλο επίπεδο, κάνοντας συχνά χιούμορ για την «αδελφή-μητέρα» του στο παρελθόν, ωστόσο δεν τοποθετήθηκε ποτέ σοβαρά δημοσίως για την αποκάλυψη, που σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές της πραγματικής ζωής στη βιομηχανία η έστω να αποτελέσει για καιρό πρώτο θέμα στα μέσα της εποχής.