Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Νταλίκα «διπλώνει» και παρασύρει αυτοκίνητο

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη Ρουμανία, όπου μια νταλίκα παρέσυρε αυτοκίνητο και 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στιγμιότυπο από τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία | Youtube/BIT TV - PASCANI, TARGU FRUMOS, HARLAU, IAȘI
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη βορειοανατολική Ρουμανία, όταν φορτηγό που ξέφυγε από τον έλεγχο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Βίντεο από κάμερα κυκλοφορίας, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, καταγράφει τη στιγμή που ο οδηγός του φορτηγού χάνει τον έλεγχο του ρυμουλκούμενου. Το όχημα εκτρέπεται στο αντίθετο ρεύμα και προσκρούει βίαια σε αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, άνδρες ηλικίας 39 και 42 ετών, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο οδηγός του φορτηγού υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιφέρεια Iași στις 24 Οκτωβρίου. Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.

